Валерий БОНДАРЬ: «Не просто так все топовые клубы интересуются Мудриком»

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал об одноклубнике Михаиле Мудрике.

«Миша Мудрик – очень веселый парень. Он всегда на юморе. Это ему и помогает быть таким, какой он есть на футбольном поле. Он очень яркий, простой, быстрый, техничный. Любит свое дело, очень любит футбол и полностью отдается ему.

Вне поля – это тренажерный зал. То, сколько он работает, выливается в его отличные результаты и то, что о нем так много говорят. Ведь не просто так все топовые клубы интересуются Мишей. Это результаты его работы.

Вне поля он очень веселый парень, любящий пошутить, посмеяться. Я его мало видел грустным. Конечно, когда не очень хорошая ситуация у нас в стране, он может погрустить, поговорить о чем-нибудь. Но, в общем, это очень положительный человек», - сказал Бондарь.