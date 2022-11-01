Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий БОНДАРЬ: «Не просто так все топовые клубы интересуются Мудриком»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 08:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 09:09
440
0

Валерий БОНДАРЬ: «Не просто так все топовые клубы интересуются Мудриком»

Защитник «Шахтера» – о талантливом одноклубнике

01 ноября 2022, 08:59 | Обновлено 01 ноября 2022, 09:09
440
0
Валерий БОНДАРЬ: «Не просто так все топовые клубы интересуются Мудриком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Защитник донецкого «Шахтера» Валерий Бондарь рассказал об одноклубнике Михаиле Мудрике.

«Миша Мудрик – очень веселый парень. Он всегда на юморе. Это ему и помогает быть таким, какой он есть на футбольном поле. Он очень яркий, простой, быстрый, техничный. Любит свое дело, очень любит футбол и полностью отдается ему.

Вне поля – это тренажерный зал. То, сколько он работает, выливается в его отличные результаты и то, что о нем так много говорят. Ведь не просто так все топовые клубы интересуются Мишей. Это результаты его работы.

Вне поля он очень веселый парень, любящий пошутить, посмеяться. Я его мало видел грустным. Конечно, когда не очень хорошая ситуация у нас в стране, он может погрустить, поговорить о чем-нибудь. Но, в общем, это очень положительный человек», - сказал Бондарь.

По теме:
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Валерий Бондарь Михаил Мудрик Шахтер Донецк
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Футбол | 31 октября 2022, 12:49 2
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели

Восемь лет назад существовала идея проведения топ-поединка

ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31 октября 2022, 12:57 0
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»

Теофимо уверен, что Василий победил без особых проблем

Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Футбол | 31.10.2022, 22:58
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Бокс | 31.10.2022, 14:55
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Другие виды | 01.11.2022, 06:06
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Прошение УАФ к УЕФА и ФИФА, отказ Реала от Мудрика, вызов Беленюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10 1
Бокс
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
31.10.2022, 16:15 20
Футбол
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
30.10.2022, 23:00 23
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
Тедди АТЛАС: «Ломаченко вел себя по-чемпионски»
30.10.2022, 09:35 2
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности