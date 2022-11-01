Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»

Вратарь турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура Лиги Европы против киевского «Динамо»:

«Впереди нас ждет матч с киевским «Динамо» в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём.

Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках».

Матч «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Прошлый матч между командами в первом туре группы завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.