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Лига Европы
01 ноября 2022, 11:17 |
196
2

Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»

Алтай Байындыр – о предстоящем матче против киевского клуба в ЛЕ

01 ноября 2022, 11:17 |
196
2
Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»
ФК Фенербахче. Алтай Байындыр

Вратарь турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура Лиги Европы против киевского «Динамо»:

«Впереди нас ждет матч с киевским «Динамо» в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём.

Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках».

Матч «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Прошлый матч между командами в первом туре группы завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.

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Фенербахче Динамо Киев Лига Европы Динамо - Фенербахче
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Источник Динамо Киев от Шурика
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Dfs2262ar
Я навіть 300 тис. грн поставив на Фенер
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