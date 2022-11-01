Вратарь Фенербахче: «Мы обязательно должны выиграть у Динамо»
Алтай Байындыр – о предстоящем матче против киевского клуба в ЛЕ
Вратарь турецкого «Фенербахче» Алтай Байындыр поделился мыслями о предстоящем матче 6-го тура Лиги Европы против киевского «Динамо»:
«Впереди нас ждет матч с киевским «Динамо» в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём.
Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках».
Матч «Динамо» Киев – «Фенербахче» состоится в четверг, 3 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Прошлый матч между командами в первом туре группы завершился со счетом 2:1 в пользу турецкой команды.
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