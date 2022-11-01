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Чемпионат мира
01 ноября 2022, 10:50 |
293
0

Стал известен состав состав сборной Японии на ЧМ-2022

В заявку японцев вошли 26 игроков

01 ноября 2022, 10:50 |
293
0
Стал известен состав состав сборной Японии на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Японии Хадзиме Мориясу объявил состав на чемпионат мира 2022. В заявку национальной команды на предстоящий турнир вошли 26 игроков.

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»);

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»);

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»);

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»).

На групповом этапе ЧМ-2022 сборная Японии сыграет в квартете Е с командами Германии (23 ноября), Коста-Рики (27 ноября) и Испании (1 декабря).

Ранее сообщалось, что французский хавбек Поль Погба пропустит ЧМ-2022 в Катаре.

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Источник Sport.ua
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