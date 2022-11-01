Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть ЗМ»

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём отношении к Золотому мячу:

«Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», как некоторые говорят.



Золотой мяч меня не беспокоит. В жизни я добился всего, чего хотел, и ношу это в своём сердце».

Отметим, что Левандовски перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из мюнхенской «Баварии», подписав контракт до 2026 года с опцией продления соглашения ещё на один год.