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  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть ЗМ»
Испания
01 ноября 2022, 10:40 |
536
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть ЗМ»

Нападающий «сине-гранатовых» – о своём отношении к Золотому мячу

01 ноября 2022, 10:40 |
536
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть ЗМ»
Instagram. Роберт Левандовски

Форвард испанской «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о своём отношении к Золотому мячу:

«Я перешел в «Барселону» не для того, чтобы выиграть «Золотой мяч», как некоторые говорят.

Золотой мяч меня не беспокоит. В жизни я добился всего, чего хотел, и ношу это в своём сердце».

Отметим, что Левандовски перешёл в «Барселону» в летнее трансферное окно из мюнхенской «Баварии», подписав контракт до 2026 года с опцией продления соглашения ещё на один год.

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Золотой мяч Роберт Левандовски Барселона
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Источник AS
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