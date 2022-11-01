Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки
ITF
01 ноября 2022, 10:10 |
74
0

Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки

Ангелина получила первый номер посева

01 ноября 2022, 10:10 |
74
0
Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки
Instagram. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) получила первый номер посева на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В стартовом матче турнира украинка сыграет с Эльзой Жакемо (Франция, WTA 204).

Отметим, что теннисистки уже встречались друг с другом в 2021 году. Тогда в трех сетах победу одержала Ангелина.

К слову, неделей ранее Калинина также получила первый номер посева на 100-тысячнике, но вылетела уже в первом раунде.

По теме:
Рейтинг WTA. Байндл поднялась на 35 позиций, Олейникова – на 86
Калинина проиграла на старте 100-тысячника ITF в Испании
Калинина и Байндл узнали первых соперниц на турнире в Испании
Ангелина Калинина Эльза Жакемо ITF Шрусбери
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31 октября 2022, 12:57 0
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»

Теофимо уверен, что Василий победил без особых проблем

«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Футбол | 31 октября 2022, 16:15 20
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне

Хвича Кварацхелия за короткий период времени стал звездой «Наполи» и всей Серии А

ITF и ATP объявили о сотрудничестве в Кубке Дэвиса
Теннис | 31.10.2022, 12:36
ITF и ATP объявили о сотрудничестве в Кубке Дэвиса
ITF и ATP объявили о сотрудничестве в Кубке Дэвиса
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Футбол | 31.10.2022, 22:25
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Врач Шахтера: «У Марьяна Шведа такой страшный диагноз как пубалгия»
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Футбол | 01.11.2022, 09:50
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Отпустят Месси, а купят Мудрика. ПСЖ включился в гонку за украинцем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 31
Бокс
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
30.10.2022, 18:54 47
Футбол
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
31.10.2022, 20:00 17
Футбол
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 13
Футбол
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
Линарес назвал фаворита в бою Ломаченко – Хейни
30.10.2022, 11:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности