Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) получила первый номер посева на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).

В стартовом матче турнира украинка сыграет с Эльзой Жакемо (Франция, WTA 204).

Отметим, что теннисистки уже встречались друг с другом в 2021 году. Тогда в трех сетах победу одержала Ангелина.

К слову, неделей ранее Калинина также получила первый номер посева на 100-тысячнике, но вылетела уже в первом раунде.