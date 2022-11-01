ITF01 ноября 2022, 10:10 |
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Калинина сыграет в Великобритании. Стала известна первая соперница украинки
Ангелина получила первый номер посева
01 ноября 2022, 10:10 |
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 49) получила первый номер посева на турнире серии ITF W100 в Шрусбери (Великобритания).
В стартовом матче турнира украинка сыграет с Эльзой Жакемо (Франция, WTA 204).
Отметим, что теннисистки уже встречались друг с другом в 2021 году. Тогда в трех сетах победу одержала Ангелина.
К слову, неделей ранее Калинина также получила первый номер посева на 100-тысячнике, но вылетела уже в первом раунде.
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