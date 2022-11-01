Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Николай КУХАРЕВИЧ: «Своими голами стараюсь радовать украинцев»
Другие новости
01 ноября 2022, 09:20 |
259
0

Николай КУХАРЕВИЧ: «Своими голами стараюсь радовать украинцев»

Украинский нападающий – про удачное выступление в чемпионате Шотландии

01 ноября 2022, 09:20 |
259
0
Николай КУХАРЕВИЧ: «Своими голами стараюсь радовать украинцев»
Instagram. Николай Куахревич

Украинский форвард шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич прокомментировал свое удачное выступление в последнюю неделю:

«Сейчас трудное время для меня и каждого украинца. Нам нужно быть сильными, чтобы продолжать борьбу с врагом.

Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это доставляет мне некоторую радость. Это хоть что-то хорошее во времена, когда ничего хорошего почти нет – лишь плохие новости.

Я общаюсь со своей семьей, находящейся в Украине, каждый день. Они живут в западной части страны, в не очень опасном регионе, но никогда не знаешь, что может случиться. А своими голами я стараюсь радовать не только моих родных, а и всех украинцев».

Отметим, 21-летний Кухаревич отличился забитыми мячами за свой клуб в двух матчах подряд.

По теме:
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 650 оккупантов, 1 самолет и 4 вертолета
Генерал США спрогнозировал, когда и как закончится война в Украине
Генштаб: «ВСУ ударили по вражеским опорным пунктам, ПВО и другим объектам»
Хиберниан (Шотландия) Николай Кухаревич российско-украинская война чемпионат Шотландии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

НБА. Сакраменто при участии Лэня победил во второй игре подряд
Баскетбол | 01 ноября 2022, 03:52 1
НБА. Сакраменто при участии Лэня победил во второй игре подряд
НБА. Сакраменто при участии Лэня победил во второй игре подряд

«Кингз» исправляются после 4 поражений на старте

Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Футбол | 31 октября 2022, 12:49 2
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели

Восемь лет назад существовала идея проведения топ-поединка

Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Бокс | 31.10.2022, 14:55
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
Экс-тренер Кличко: «Вася уже старенький, много ударов стал пропускать»
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Футбол | 31.10.2022, 16:15
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»
Футбол | 01.11.2022, 07:58
Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»
Валерий БОНДАРЬ: «Трубин всегда будет недоволен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
31.10.2022, 10:10 7
Бокс
Ломаченко вернулся, но не так уверенно, как хотелось. А дальше ждет Хейни
Ломаченко вернулся, но не так уверенно, как хотелось. А дальше ждет Хейни
30.10.2022, 15:18 10
Бокс
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 13
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
31.10.2022, 11:00 12
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
31.10.2022, 16:19 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности