Николай КУХАРЕВИЧ: «Своими голами стараюсь радовать украинцев»

Украинский форвард шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич прокомментировал свое удачное выступление в последнюю неделю:

«Сейчас трудное время для меня и каждого украинца. Нам нужно быть сильными, чтобы продолжать борьбу с врагом.

Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это доставляет мне некоторую радость. Это хоть что-то хорошее во времена, когда ничего хорошего почти нет – лишь плохие новости.

Я общаюсь со своей семьей, находящейся в Украине, каждый день. Они живут в западной части страны, в не очень опасном регионе, но никогда не знаешь, что может случиться. А своими голами я стараюсь радовать не только моих родных, а и всех украинцев».

Отметим, 21-летний Кухаревич отличился забитыми мячами за свой клуб в двух матчах подряд.