Николай КУХАРЕВИЧ: «Своими голами стараюсь радовать украинцев»
Украинский нападающий – про удачное выступление в чемпионате Шотландии
Украинский форвард шотландского «Хиберниана» Николай Кухаревич прокомментировал свое удачное выступление в последнюю неделю:
«Сейчас трудное время для меня и каждого украинца. Нам нужно быть сильными, чтобы продолжать борьбу с врагом.
Я просто счастлив, когда играю и забиваю. Это доставляет мне некоторую радость. Это хоть что-то хорошее во времена, когда ничего хорошего почти нет – лишь плохие новости.
Я общаюсь со своей семьей, находящейся в Украине, каждый день. Они живут в западной части страны, в не очень опасном регионе, но никогда не знаешь, что может случиться. А своими голами я стараюсь радовать не только моих родных, а и всех украинцев».
Отметим, 21-летний Кухаревич отличился забитыми мячами за свой клуб в двух матчах подряд.
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