Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Баварии – серьезный вызов»
Наставник «Интера» – о заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов
Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
«Этот матч не скажется на нашем выходе в 1/8 финала, но это серьезный вызов - матч против одной из лучших команд в Европе на прекрасном стадионе. Хотим сыграть серьезно и организованно, хотя понимаем, что это будет тяжело, потому что у соперника классный глубокий состав», - сказал Индзаги.
Матч «Бавария» – «Интер» состоится во вторник, 1 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.
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