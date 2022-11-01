Симоне ИНДЗАГИ: «Матч против Баварии – серьезный вызов»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

«Этот матч не скажется на нашем выходе в 1/8 финала, но это серьезный вызов - матч против одной из лучших команд в Европе на прекрасном стадионе. Хотим сыграть серьезно и организованно, хотя понимаем, что это будет тяжело, потому что у соперника классный глубокий состав», - сказал Индзаги.

Матч «Бавария» – «Интер» состоится во вторник, 1 ноября. Начало в 22:00 по Киеву.