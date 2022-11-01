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  4. МИКИТИШИН: «Кривбасс прогрессирует по игре»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2022, 05:58 |
93
0

МИКИТИШИН: «Кривбасс прогрессирует по игре»

Хавбек криворожской команды – о матче с «Динамо» Киев (1:3)

01 ноября 2022, 05:58 |
93
0
МИКИТИШИН: «Кривбасс прогрессирует по игре»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Артур Микитишин

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Артур Микитишин дал оценку поединку 10-го тура украинской Премьер-лиги с киевским «Динамо», в котором его команда проиграла со счетом 1:3.

– Артур, ты вышел на замену. Как непросто было входить в игру в таком матче?

– Тренер просил помочь команде: прибавить в скорости. Выходил с мыслями сделать все от меня зависящее, чтобы помочь «Кривбассу» на футбольном поле. Получилось ли – оценивать тренерам.

– У тебя был отличный момент, но после мощного удара «Динамо» спас Нещерет…

– Да, досадно, что не удалось забить. Вложил в удар много сил. Не повезло на этот раз, так что повезет в следующем.

– Проиграли, значит, получилось не все, что было задумано перед матчем?

– Команда проиграла, так что не выполнили то, что должны были выполнить. Матчи против сильных соперников идут только на пользу, ведь набираемся опыта и уверенности в своих силах. Уверен, «Кривбасс» прогрессирует по игре и в дальнейшем все будет только лучше.

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Артур Микитишин Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Динамо - Кривбасс чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Кривбасс
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