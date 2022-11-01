Соболенко вырвала победу у Жабер на Итоговом турнире WTA

28-летняя Онс Жабер в стартовом матче на Итоговом турнире WTA не смогла удержать перевес, которого она добилась в первом сете встречи с Ариной Соболенко.

Жабер после выигрыша первого сета проиграла во второй партии на тай-брейке. Судьба решающего сета решилась в 12 гейме – Онс в нем не смогла удержать свою подачу, проиграв в итоге и партию, и матч.

Итоговый турнир WTA. Хард

Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко – 6:3, 6:7 (5:7), 5:7

Напомним, в другой встрече данного квартета Итогового турнира Мария Саккари из Греции одолела американку Джессику Пегулу.