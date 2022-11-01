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  4. Соболенко вырвала победу у Жабер на Итоговом турнире WTA
WTA
01 ноября 2022, 05:44 | Обновлено 01 ноября 2022, 05:47
98
0

Соболенко вырвала победу у Жабер на Итоговом турнире WTA

Теннисистка из Туниса упустила преимущество

01 ноября 2022, 05:44 | Обновлено 01 ноября 2022, 05:47
98
0
Соболенко вырвала победу у Жабер на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

28-летняя Онс Жабер в стартовом матче на Итоговом турнире WTA не смогла удержать перевес, которого она добилась в первом сете встречи с Ариной Соболенко.

Жабер после выигрыша первого сета проиграла во второй партии на тай-брейке. Судьба решающего сета решилась в 12 гейме – Онс в нем не смогла удержать свою подачу, проиграв в итоге и партию, и матч.

Итоговый турнир WTA. Хард

Онс Жабер (Тунис) – Арина Соболенко – 6:3, 6:7 (5:7), 5:7

Напомним, в другой встрече данного квартета Итогового турнира Мария Саккари из Греции одолела американку Джессику Пегулу.

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Итоговый турнир WTA Онс Жабер Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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