Саккари одолела Пегулу на старте Итогового турнира WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари смогла взять победный старт на Итоговом турнире WTA. В первом матче она выяснила отношения с Джессикой Пегулой из США, и добилась победы в двух сетах.

Обе партии Саккари выиграла на тай-брейке. Первый раз со счетом 8:6, второй с результатом 7:4. Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут

Итоговый турнир WTA. Хард

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:7 (6:8), 6:7 (4:7)

В другом матче группы Арина Соболенко из рб встретится с представительницей Турции Онс Жабер. Их встреча начнется в 02:45 по киевскому времени.

Итоговый турнир WTA стартовал в Форт-Уэрт (США) и будет продолжаться до 7 ноября. Действующей победительницей соревнований является Гарбинье Мугуруса.