Хави пообещал Барселоне трофеи в предстоящем году
Наставник каталонцев настроен оптимистично
Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что ждет от команды завоевания трофеев в следующем году.
«Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время. В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.
Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно. В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – заявил Хави.
«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2 место, имея 31 очко после 12 матчей. Лидирует «Реал», у которого 32 пункта.
Ранее Хави проанализировал причины вылета команды в Лигу Европы из Лиги чемпионов.
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