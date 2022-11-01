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Испания
01 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 01 ноября 2022, 03:10
32
0

Хави пообещал Барселоне трофеи в предстоящем году

Наставник каталонцев настроен оптимистично

01 ноября 2022, 03:08 | Обновлено 01 ноября 2022, 03:10
32
0
Хави пообещал Барселоне трофеи в предстоящем году
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что ждет от команды завоевания трофеев в следующем году.

«Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время. В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.

Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно. В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – заявил Хави.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2 место, имея 31 очко после 12 матчей. Лидирует «Реал», у которого 32 пункта.

Ранее Хави проанализировал причины вылета команды в Лигу Европы из Лиги чемпионов.

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Источник El Mundo Deportivo
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