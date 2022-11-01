Хави пообещал Барселоне трофеи в предстоящем году

Главный тренер «Барселоны» Хави признался, что ждет от команды завоевания трофеев в следующем году.

«Я настроен позитивно. Думаю, что мы на верном пути, нужно лишь время. В 2023 году мы точно что-то выиграем. Давайте только подождем 2023 года, чтобы узнать, какие у нас варианты.

Мы хорошо идем в Ла Лиге, попытались бороться в сложнейшей группе Лиги чемпионов, пускай безуспешно. В игровом плане за год мы шагнули вперед, хотя шаги эти, возможно, меньше, чем мы рассчитывали. Но нужно сохранять спокойствие и продолжать работать», – заявил Хави.

«Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 2 место, имея 31 очко после 12 матчей. Лидирует «Реал», у которого 32 пункта.

Ранее Хави проанализировал причины вылета команды в Лигу Европы из Лиги чемпионов.