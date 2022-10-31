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  4. ХАВИ: «Лига чемпионов? Мы сами проиграли ее»
Лига чемпионов
31 октября 2022, 21:09 |
276
0

ХАВИ: «Лига чемпионов? Мы сами проиграли ее»

Наставник «Барселоны» – о вылете в Лигу Европы

31 октября 2022, 21:09 |
276
0
ХАВИ: «Лига чемпионов? Мы сами проиграли ее»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень проанализировал причины вылета в Лигу Европы:

«Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.

У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с «Интером», контролируя ситуацию... Все зависело от нас».

В матче с «Викторией» «Барселона» не сможет рассчитывать на Роберта Левандовски.

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Источник Sport.es
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