ХАВИ: «Лига чемпионов? Мы сами проиграли ее»

Главный тренер «Барселоны» Хави накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень проанализировал причины вылета в Лигу Европы:

«Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.

У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с «Интером», контролируя ситуацию... Все зависело от нас».

В матче с «Викторией» «Барселона» не сможет рассчитывать на Роберта Левандовски.