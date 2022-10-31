ХАВИ: «Лига чемпионов? Мы сами проиграли ее»
Наставник «Барселоны» – о вылете в Лигу Европы
Главный тренер «Барселоны» Хави накануне заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов против «Виктории» Пльзень проанализировал причины вылета в Лигу Европы:
«Мы сами проиграли ее. У нас была возможность, но она ускользнула от нас из-за наших ошибок, неблагоприятных ситуаций и судейских решений.
У нас был шанс, но не забить в Мюнхене при хорошей игре и сыграть вничью с «Интером», контролируя ситуацию... Все зависело от нас».
В матче с «Викторией» «Барселона» не сможет рассчитывать на Роберта Левандовски.
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