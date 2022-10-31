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Лига чемпионов
31 октября 2022, 19:45 | Обновлено 31 октября 2022, 19:46
342
0

Левандовски пропустит матч Барселоны в Лиге чемпионов

Польский форвард не сыграет с «Викторией» из-за проблем со спиной

31 октября 2022, 19:45 | Обновлено 31 октября 2022, 19:46
342
0
Левандовски пропустит матч Барселоны в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Завтра, 1 ноября, «Барселона» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией» Пльзень. Для каталонцев этот матч турнирного значения уже не имеет – команда Хави в любом случае займет третье место в группе и отправится в Лигу Европы.

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не вошел в заявку команды на матч против «Виктории». У него проблемы со спиной, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 34-летнего поляка.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 18 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник ФК Барселона
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