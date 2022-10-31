Левандовски пропустит матч Барселоны в Лиге чемпионов

Завтра, 1 ноября, «Барселона» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов сыграет с «Викторией» Пльзень. Для каталонцев этот матч турнирного значения уже не имеет – команда Хави в любом случае займет третье место в группе и отправится в Лигу Европы.

Звездный форвард «Барселоны» Роберт Левандовски не вошел в заявку команды на матч против «Виктории». У него проблемы со спиной, и тренерский штаб решил не рисковать здоровьем 34-летнего поляка.

В нынешнем сезоне на счету Левандовски 18 голов и 4 ассиста в 17 матчах за «Барселону» во всех турнирах.