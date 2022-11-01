Эльче – Хетафе – 0:1. Хозяева не забили пенальти. Видео голов и обзор
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В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 1:0.
Единственный гол на 54-й минуте забил Энес Унал. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Жордана Амави.
«Эльче» мог вырвать ничью, однако Лукас Бойе не сумел реализовать пенальти на 87-й минуте.
«Хетафе» набрал 13 очков и занимает 14-е место. «Эльче» является аутсайдером лиги (4 балла).
Ла Лига. 12-й тур, 31 октября
Эльче – Хетафе – 0:1
Гол: Энес Унал, 54.
Незабитый пенальти: Лукас Бойе, 87
Удаление: Жордан Амави, 79.
MVP 🏅⛔@DavidSoria18 #VamosGeta | #ElcheGetafe | #LaLigaHighlights pic.twitter.com/VoVOUvGAFe— Getafe C.F. (@GetafeCF) October 31, 2022
События матча
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