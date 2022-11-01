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  4. Эльче – Хетафе – 0:1. Хозяева не забили пенальти. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Эльче
31.10.2022, FT 0 : 1
Хетафе
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Испания
01 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:57
16
0

Эльче – Хетафе – 0:1. Хозяева не забили пенальти. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура чемпионата Испании

01 ноября 2022, 00:41 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:57
16
0
Эльче – Хетафе – 0:1. Хозяева не забили пенальти. Видео голов и обзор
ФК Хетафе

В матче 12-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде обыграл «Эльче» со счетом 1:0.

Единственный гол на 54-й минуте забил Энес Унал. На 79-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Жордана Амави.

«Эльче» мог вырвать ничью, однако Лукас Бойе не сумел реализовать пенальти на 87-й минуте.

«Хетафе» набрал 13 очков и занимает 14-е место. «Эльче» является аутсайдером лиги (4 балла).

Ла Лига. 12-й тур, 31 октября

Эльче – Хетафе – 0:1

Гол: Энес Унал, 54.

Незабитый пенальти: Лукас Бойе, 87

Удаление: Жордан Амави, 79.

События матча

78’
Жордан Амави (Хетафе) получает красную карточку.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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Источник Sport.ua
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