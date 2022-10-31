Монца – Болонья – 1:2. Последний матч тура. Видео голов и обзор матча

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Болонья» на выезде обыграла «Монцу» со счетом 2:1.

У гостей забивали Льюис Фергюсон и Риккардо Орсолини, а у хозяев поля отметился Андреа Петанья.

«Болонья» набрала 13 очков (12-е место), а «Монца» имеет 10 баллов (15-я позиция).

Серия А. 12-й тур, 31 октября

Монца – Болонья – 1:2

Голи: Петанья, 57 (пен) – Фергюсон, 60, Орсолини, 73