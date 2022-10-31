Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Монца – Болонья – 1:2. Последний матч тура. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Монца
31.10.2022, FT 1 : 2
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
31 октября 2022, 23:55 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:13
18
0

Монца – Болонья – 1:2. Последний матч тура. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 12-го тура чемпионата Италии

31 октября 2022, 23:55 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:13
18
0
Монца – Болонья – 1:2. Последний матч тура. Видео голов и обзор матча
ФК Болонья

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Болонья» на выезде обыграла «Монцу» со счетом 2:1.

У гостей забивали Льюис Фергюсон и Риккардо Орсолини, а у хозяев поля отметился Андреа Петанья.

«Болонья» набрала 13 очков (12-е место), а «Монца» имеет 10 баллов (15-я позиция).

Серия А. 12-й тур, 31 октября

Монца – Болонья – 1:2

Голи: Петанья, 57 (пен) – Фергюсон, 60, Орсолини, 73

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Петанья (Монца).
По теме:
Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор
Колос – Верес – 2:0. О пользе удачных замен. Видео голов и обзор матча
Халадаш – Ураган – 4:4. Видео голов и обзор матча
чемпионат Италии по футболу Серия A Монца Болонья видео голов и обзор Льюис Фергюсон Риккардо Орсолини Андреа Петанья
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Футбол | 31 октября 2022, 22:58 0
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов
Соболь и Яремчук – в заявке Брюгге на матч Лиги чемпионов

Бельгийский клуб сыграет с «Байером»

Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Бокс | 31 октября 2022, 10:10 7
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»
Иван РЕДКАЧ – о фото Усика с Ковалевым: «Двуличный поц»

Украинский боксер считает, что Александр стал очень неискренным

Он приказал снять лопасти. Богуслаев саботировал передачу ВСУ вертолетов
Война | 31.10.2022, 22:00
Он приказал снять лопасти. Богуслаев саботировал передачу ВСУ вертолетов
Он приказал снять лопасти. Богуслаев саботировал передачу ВСУ вертолетов
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Футбол | 31.10.2022, 20:00
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 8-м месте
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Футбол | 31.10.2022, 02:02
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
31.10.2022, 12:49 2
Футбол
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
30.10.2022, 20:12 24
Футбол
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 30
Бокс
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
ВИДЕО. Реакция боксеров, тренеров и фанатов на бой Ломаченко – Ортис
30.10.2022, 13:10 1
Бокс
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
30.10.2022, 06:15
Футбол
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
Дубль Буяльского, гол Ваната. Динамо на Арене Львов переиграло Кривбасс
30.10.2022, 18:54 47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности