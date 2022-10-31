Италия31 октября 2022, 23:55 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:13
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Монца – Болонья – 1:2. Последний матч тура. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 12-го тура чемпионата Италии
31 октября 2022, 23:55 | Обновлено 01 ноября 2022, 00:13
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В матче 12-го тура чемпионата Италии «Болонья» на выезде обыграла «Монцу» со счетом 2:1.
У гостей забивали Льюис Фергюсон и Риккардо Орсолини, а у хозяев поля отметился Андреа Петанья.
«Болонья» набрала 13 очков (12-е место), а «Монца» имеет 10 баллов (15-я позиция).
Серия А. 12-й тур, 31 октября
Монца – Болонья – 1:2
Голи: Петанья, 57 (пен) – Фергюсон, 60, Орсолини, 73
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Льюис Фергюсон (Болонья).
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Андреа Петанья (Монца).
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