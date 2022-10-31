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Лига чемпионов
31 октября 2022, 23:44 |
102
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Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ливерпуль в полном порядке»

Тренер «Наполи» не считает, что соперник в кризисе

31 октября 2022, 23:44 |
102
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Ливерпуль в полном порядке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (1 ноября):

«Я вроде бы читал, что Клопп сказал, будто они не думают о победе со счетом 4:0. Думаю, он сказал это на полном серьезе. Но чрезмерные комплименты иногда служат для того, чтобы возвысить вас и дать возможность нанести удар.

С другой стороны, в критических замечаниях, если они корректны, всегда можно найти подсказки к тому, как стать лучше.

«Ливерпуль» в полном порядке, не позволяйте результату последнего матча с «Лидсом» ввести себя в заблуждение. Я смотрел эту игру, как и предыдущие. Я видел тот же «Ливерпуль», что и всегда. Понятно, что если не реализовать десять моментов, как в прошлой игре, то с результатом будут проблемы.

Мы принимаем комплименты, если они от всего сердца, но не комплименты приводят вас на вершину таблицы. Мы знаем, что завтра будет тяжело. Нам нужно быть собой, той командой, что была в первом матче, хотя повторить ту игру почти невозможно.

Есть большая разница между первым и вторым местом в группе Лиги чемпионов, так что давать ответ на вопрос о том, хотим ли мы победить, нет необходимости».

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Лучано Спаллетти Ливерпуль Наполи Ливерпуль - Наполи Лига чемпионов
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Источник Football-Italia
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