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WTA
31 октября 2022, 23:40 |
18
0

Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

31 октября 2022, 23:40 |
18
0
Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

В ночь с понедельника на вторник стартуют матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 1 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Вторыми на корт выйдут Онс Жабер и Арина Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из Туниса выиграла один матч.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Мария Саккари.

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Итоговый турнир WTA смотреть онлайн Онс Жабер Арина Соболенко
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Источник Sport.ua
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