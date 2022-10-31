Онс Жабер – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с понедельника на вторник стартуют матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 1 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Вторыми на корт выйдут Онс Жабер и Арина Соболенко. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли три раза, теннисистка из Туниса выиграла один матч.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Мария Саккари.

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