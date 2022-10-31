Джессика Пегула – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA
В ночь с понедельника на вторник стартуют матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 1 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.
Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Мария Саккари. Время начала матча – 00:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Греции выиграла на один матч больше.
Другими на корт выйдут Онс Жабер и Арина Соболенко.
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