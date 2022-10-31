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WTA
31 октября 2022, 23:25 | Обновлено 31 октября 2022, 23:40
32
0

Джессика Пегула – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового раунда Итогового турнира WTA

31 октября 2022, 23:25 | Обновлено 31 октября 2022, 23:40
32
0
Джессика Пегула – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

В ночь с понедельника на вторник стартуют матчи группового раунда Итогового турнира WTA. 1 ноября по киевскому времени сыграет группа Нэнси Ричи.

Первыми на корт выйдут Джессика Пегула и Мария Саккари. Время начала матча – 00:00 по Киеву.

Ранее теннисистки играли пять раз, теннисистка из Греции выиграла на один матч больше.

Другими на корт выйдут Онс Жабер и Арина Соболенко.

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Источник Sport.ua
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