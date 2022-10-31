Названы лучшие футболист и тренер 10-го тура УПЛ
Лучшими стали динамовец Виталий Буяльский и коуч «Александрии» Юрий Гура
Украинская Премьер-лига, опросив специалистов определила самого яркого футболиста 10-го тура УПЛ.
По итогам голосования победил полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.
В состав экспертного совета входили: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего коуча 10-го тура УПЛ. Им стал главный тренер «Александрии» Юрий Гура.
Его подопечные сенсационно сыграли вничью в выездном матче против «Шахтера» (2:2).
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