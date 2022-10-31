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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 23:23 | Обновлено 31 октября 2022, 23:32
181
0

Названы лучшие футболист и тренер 10-го тура УПЛ

Лучшими стали динамовец Виталий Буяльский и коуч «Александрии» Юрий Гура

31 октября 2022, 23:23 | Обновлено 31 октября 2022, 23:32
181
0
Названы лучшие футболист и тренер 10-го тура УПЛ
УПЛ. Виталий Буяльский

Украинская Премьер-лига, опросив специалистов определила самого яркого футболиста 10-го тура УПЛ.

По итогам голосования победил полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский.

В состав экспертного совета входили: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

Всеукраинское объединение тренеров назвало лучшего коуча 10-го тура УПЛ. Им стал главный тренер «Александрии» Юрий Гура.

Его подопечные сенсационно сыграли вничью в выездном матче против «Шахтера» (2:2).

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Источник УПЛ
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