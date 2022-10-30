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  4. Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
Украина. Премьер лига
30 октября 2022, 21:27 | Обновлено 30 октября 2022, 22:35
1337
2

Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ

Забив 7 голов, Виталий на 1 мяч опережает Артема Довбика и Максима Прядуна

30 октября 2022, 21:27 | Обновлено 30 октября 2022, 22:35
1337
2
Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В матче 10-го тура чемпионата Украины «Динамо» во Львове на «Арене Львов» одержало победу над «Кривбассом» – 3:1.

Дубль на свой счет в матче записал полузащитник Виталий Буяльский. На 22-й минуте динамовец разогнал контратаку, обыгрался с Ванатом в штрафной и точно пробил в угол, а на 59-й удачно открылся в штрафной и в касание пробил мимо вратаря.

Таким образом, Виталий довел количество голов в нынешнем сезоне чемпионата Украины до семи, став текущим лучшим бомбардиром УПЛ. Буяльский единолично возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Артема Довбика из «Днепра-1» и Максима Прядуна из «Металлиста» на один точный удар.

ВИДЕО. Дубль Виталия Буяльского в ворота Кривбасса

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Виталий Буяльский бомбардиры Артем Довбик Максим Прядун
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Remark
А дед и дальше то не вызывает его в сборную, то не выпускает на поле. Вообще его логика не понятно по поводу составов и замен.
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+1
Gargantua
да он не полузащитник, он своего рода глубинный форвард. В общем его амплуа "Буяльский". Так никто не играет, под него подстроили тактику команды.
Потому в сборную его и не берут.
И Малдера не знал как его интегрировать, а физрук Петраков тем более.
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0
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