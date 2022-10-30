Хавбек-голеадор. Буяльский возглавил бомбардирскую гонку УПЛ

В матче 10-го тура чемпионата Украины «Динамо» во Львове на «Арене Львов» одержало победу над «Кривбассом» – 3:1.

Дубль на свой счет в матче записал полузащитник Виталий Буяльский. На 22-й минуте динамовец разогнал контратаку, обыгрался с Ванатом в штрафной и точно пробил в угол, а на 59-й удачно открылся в штрафной и в касание пробил мимо вратаря.

Таким образом, Виталий довел количество голов в нынешнем сезоне чемпионата Украины до семи, став текущим лучшим бомбардиром УПЛ. Буяльский единолично возглавляет бомбардирскую гонку, опережая Артема Довбика из «Днепра-1» и Максима Прядуна из «Металлиста» на один точный удар.

ВИДЕО. Дубль Виталия Буяльского в ворота Кривбасса