ВАНАТ: «Я провел один из хороших матчей. Но все наилучшие еще впереди»

Форвард «Динамо» Владислав Ванат, автор первого гола и результативной передачи в матче против «Кривбасса» (3:1), поделился впечатлениями от игры 10-го тура УПЛ.

– Влад, как считаешь, сегодня ты провел свой пока лучший матч в сезоне?

– В принципе, все матчи были неплохие, но сегодня – да, один из лучших. Впрочем, я надеюсь, что мои лучшие матчи впереди.

– Тренер доволен сегодняшней игрой?

- В принципе да. Если бы мы выиграли с сухим счетом, конечно, было бы лучше. Но и так получилась хорошая игра.

– Твой гол стал украшением матча. Как принял решение смело пойти в обводку и ударить по воротам?

– Решение принял легко, ведь нам говорят так делать. Тем более, нападающий должен уметь обыгрывать один в один, даже двух защитников. Просто сыграл в том эпизоде, как и нужно играть нападающему.

– То, что после первого мяча вы быстро забили второй, облегчило игру?

– Да, стало гораздо легче играть. Однако пропущенный «в раздевалку» мяч мог нас надломить. Благо, мы вышли на второй тайм с нужным настроением, забили третий гол, а могли забить еще несколько. Считаю, что победа заслужена.

– В сегодняшнем матче тактика команды каким-то образом изменилась? Что привело к эффективности нападения?

– Мне кажется, сегодня мы сыграли более агрессивно. Да, как мы привыкли играть в прошлом сезоне.

– В игре в Ларнаке этой агрессии не хватало? Она появилась только в конце игры?

– Да, к сожалению, там мы играли иначе. Только когда вышел Гармаш, он добавил агрессии и забил два мяча.