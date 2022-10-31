Эллас Верона

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» одержала волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1.

Автором победного мяча на 88-й минуте матча стал хавбек Кристиан Вольпато.

«Рома» набрала 25 очков и вошла в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Верона» имеет всего 5 очков и находится в зоне вылета (19-е место).

Серия А. 12-й тур, 31 октября

Верона – Рома – 1:3

Голы: Давидович, 26 – Дзаньоло, 45+2, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90.

ГОЛ! 1:0. Давидович, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Дзаньоло, 45+2 мин.

ГОЛ! 1:2. Вольпато, 88 мин.

ГОЛ! 1:3. Эль-Шаарави, 90 мин.