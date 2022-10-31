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31.10.2022, FT 1 : 3
Рома
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Италия
31 октября 2022, 22:55 | Обновлено 31 октября 2022, 23:13
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0

Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Италии

31 октября 2022, 22:55 | Обновлено 31 октября 2022, 23:13
65
0
Верона – Рома – 1:3. Моуриньо взял три очка в концовке. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Рома» одержала волевую победу над «Вероной» со счетом 3:1.

Автором победного мяча на 88-й минуте матча стал хавбек Кристиан Вольпато.

«Рома» набрала 25 очков и вошла в топ-4, зону Лиги чемпионов. «Верона» имеет всего 5 очков и находится в зоне вылета (19-е место).

Серия А. 12-й тур, 31 октября

Верона – Рома – 1:3

Голы: Давидович, 26 – Дзаньоло, 45+2, Вольпато, 88, Эль-Шаарави, 90.

ГОЛ! 1:0. Давидович, 26 мин.

ГОЛ! 1:1. Дзаньоло, 45+2 мин.

ГОЛ! 1:2. Вольпато, 88 мин.

ГОЛ! 1:3. Эль-Шаарави, 90 мин.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Стефан Эль-Шаарави (Рома).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Вольпато (Рома).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Рома).
36’
Павел Давидович (Эллас Верона) получает красную карточку.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Давидович (Эллас Верона).
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Источник Sport.ua
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