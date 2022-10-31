Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду сделал то, чего мы ожидали от него»
Англия
31 октября 2022, 22:40 |
430
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду сделал то, чего мы ожидали от него»

Тренер «Манчестер Юнайтед» доволен игрой форварда

31 октября 2022, 22:40 |
430
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду сделал то, чего мы ожидали от него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игрой Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0):

«Роналду хорошо сыграл в матче с «Вест Хэмом». Он сделал то, чего мы ожидали от него - возглавил прессинг. В перерыве я сказал ему не возвращаться назад слишком быстро.

У нас есть необходимые качества, чтобы забивать голы, но мы должны улучшать реализацию. Мы двигаемся в правильном направлении, но впереди долгий путь».

По теме:
Тен Хаг поделился трансферными планами Ман Юнайтед на январь
Месси vs Роналду. Матч ценой в 90 млн фунтов, который мы так и не увидели
Роналду в Спортинг? Легендарное возвращение вполне реально уже зимой
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Вест Хэм
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИРТ: «Удача отвернулась. Штанга, перекладина. А соперник нас наказал»
Футбол | 31 октября 2022, 20:32 0
ВИРТ: «Удача отвернулась. Штанга, перекладина. А соперник нас наказал»
ВИРТ: «Удача отвернулась. Штанга, перекладина. А соперник нас наказал»

Главный тренер «Вереса» прокомментировал игру против «Колоса»

БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
Другие виды | 31 октября 2022, 18:18 18
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»
БЕЛЕНЮК: «Делаю вызов системе: иду на выборы президента НОК Украины»

Олимпийский чемпион подтвердил информацию Sport.ua

Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Футбол | 31.10.2022, 02:02
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
Футбол | 31.10.2022, 16:15
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
«Он просто грузин, он не бразилец. Это менее гламурно». Легенда о Кварадоне
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Бокс | 31.10.2022, 12:57
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
ЛОПЕС: «Ломаченко разобрал Ортиса так, что бой стал односторонним»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 9
Футбол
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
30.10.2022, 06:15
Футбол
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 30
Бокс
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
31.10.2022, 08:55 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности