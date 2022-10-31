Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду сделал то, чего мы ожидали от него»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игрой Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0):

«Роналду хорошо сыграл в матче с «Вест Хэмом». Он сделал то, чего мы ожидали от него - возглавил прессинг. В перерыве я сказал ему не возвращаться назад слишком быстро.

У нас есть необходимые качества, чтобы забивать голы, но мы должны улучшать реализацию. Мы двигаемся в правильном направлении, но впереди долгий путь».