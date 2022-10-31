Англия31 октября 2022, 22:40 |
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Эрик ТЕН ХАГ: «Роналду сделал то, чего мы ожидали от него»
Тренер «Манчестер Юнайтед» доволен игрой форварда
31 октября 2022, 22:40 |
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг доволен игрой Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Вест Хэма» (1:0):
«Роналду хорошо сыграл в матче с «Вест Хэмом». Он сделал то, чего мы ожидали от него - возглавил прессинг. В перерыве я сказал ему не возвращаться назад слишком быстро.
У нас есть необходимые качества, чтобы забивать голы, но мы должны улучшать реализацию. Мы двигаемся в правильном направлении, но впереди долгий путь».
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