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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
30.10.2022, FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
30 октября 2022, 20:25 | Обновлено 30 октября 2022, 20:41
381
1

Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем

«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ

30 октября 2022, 20:25 | Обновлено 30 октября 2022, 20:41
381
1
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Ман Юнайтед. Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома минимально победил «Вест Хэм» (1:0).

Автором единственного мяча стал форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед».

«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм находится на 13-й позиции (14 очков).

АПЛ. 14-й тур, 30 октября

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0

Гол: Рэшфорд, 38.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Вест Хэм Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Кристиан Эриксен
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Источник Sport.ua
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Veter
Маркус опять заиграл на радость землякам.
Да! Он родился в Манчестере и там играет. Вот это патриот.)
Эриксен высоко и точно подал, а Рашфорд вколотил как надо
Ну и спасибо Де Хеа, что в конце 2 раза точно спас +3 в таблице.
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