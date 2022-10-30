Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома минимально победил «Вест Хэм» (1:0).
Автором единственного мяча стал форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед».
«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм находится на 13-й позиции (14 очков).
АПЛ. 14-й тур, 30 октября
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0
Гол: Рэшфорд, 38.
October 30, 2022
💯 A United centurion.— Manchester United (@ManUtd) October 30, 2022
Congratulations, @MarcusRashford! 👏 #MUFC pic.twitter.com/HpI2c6VUso
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Да! Он родился в Манчестере и там играет. Вот это патриот.)
Эриксен высоко и точно подал, а Рашфорд вколотил как надо
Ну и спасибо Де Хеа, что в конце 2 раза точно спас +3 в таблице.