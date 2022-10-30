Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» дома минимально победил «Вест Хэм» (1:0).

Автором единственного мяча стал форвард «МЮ» Маркус Рэшфорд, который забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед».

«Ман Юнайтед» набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм находится на 13-й позиции (14 очков).

АПЛ. 14-й тур, 30 октября

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0

Гол: Рэшфорд, 38.