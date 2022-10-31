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Чемпионат Англии
Ман Юнайтед
30.10.2022, FT 1 : 0
Вест Хэм
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Англия
31 октября 2022, 01:23 | Обновлено 31 октября 2022, 01:37
26
0

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

31 октября 2022, 01:23 | Обновлено 31 октября 2022, 01:37
26
0
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле минимально обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 1:0.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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