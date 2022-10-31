30.10.2022, FT 1 : 0
Англия31 октября 2022, 01:23 | Обновлено 31 октября 2022, 01:37
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Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
31 октября 2022, 01:23 | Обновлено 31 октября 2022, 01:37
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В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле минимально обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 1:0.
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
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