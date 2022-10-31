Юрген КЛОПП: «Наполи сейчас, возможно, лучшая команда в Европе»
Тренер «Ливерпуля» — о матче против «Наполи»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Наполи» (1 ноября):
«Самое главное на групповом этапе Лиги чемпионов — пройти в плей-офф, что мы и сделали. Если вы смотрите футбол, то знаете, что «Наполи» сейчас находится в невероятной форме. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. В этой игре мы должны быть сосредоточены.
Я готов к матчу с «Наполи». У нас есть некоторые проблемы из-за травм футболистов, но мы должны пройти через это».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА
Теофимо уверен, что Василий победил без особых проблем