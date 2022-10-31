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  4. Юрген КЛОПП: «Наполи сейчас, возможно, лучшая команда в Европе»
Лига чемпионов
31 октября 2022, 21:57 |
491
0

Юрген КЛОПП: «Наполи сейчас, возможно, лучшая команда в Европе»

Тренер «Ливерпуля» — о матче против «Наполи»

31 октября 2022, 21:57 |
491
0
Юрген КЛОПП: «Наполи сейчас, возможно, лучшая команда в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча шестого тура Лиги чемпионов против «Наполи» (1 ноября):

«Самое главное на групповом этапе Лиги чемпионов — пройти в плей-офф, что мы и сделали. Если вы смотрите футбол, то знаете, что «Наполи» сейчас находится в невероятной форме. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. В этой игре мы должны быть сосредоточены.

Я готов к матчу с «Наполи». У нас есть некоторые проблемы из-за травм футболистов, но мы должны пройти через это».

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Юрген Клопп Ливерпуль Наполи Ливерпуль - Наполи Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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