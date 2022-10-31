Юрий БЕРЕЗА: «Симпатизирую новым судьям. Например, Монзуль»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил нынешний уровень судейства в УПЛ:

«У меня было много вопросов к судейству, но с VAR у меня их становится все меньше. Я симпатизирую новым судьям. Например, Екатерине Монзуль. Мне очень симпатизирует эта очаровательная судья. Притом, что мы от нее неоднократно пострадали. Но ее действия на поле мне нравятся.

Нельзя мгновенно что-либо кардинально изменить. Конечно, нужно воспитывать судей. У судьи защита только одна – VAR, и поэтому многие порядочные судьи находятся на растяжке. Сейчас наш судейский корпус намного улучшил работу, за пять лет, как я погрузился в футбол».

Ранее Береза оценил скандальное выступление Григория Козловского.