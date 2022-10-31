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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Симпатизирую новым судьям. Например, Монзуль»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 21:35 |
204
0

Юрий БЕРЕЗА: «Симпатизирую новым судьям. Например, Монзуль»

Почетный президент «Днепра-1» – о судействе в УПЛ

31 октября 2022, 21:35 |
204
0
Юрий БЕРЕЗА: «Симпатизирую новым судьям. Например, Монзуль»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза оценил нынешний уровень судейства в УПЛ:

«У меня было много вопросов к судейству, но с VAR у меня их становится все меньше. Я симпатизирую новым судьям. Например, Екатерине Монзуль. Мне очень симпатизирует эта очаровательная судья. Притом, что мы от нее неоднократно пострадали. Но ее действия на поле мне нравятся.

Нельзя мгновенно что-либо кардинально изменить. Конечно, нужно воспитывать судей. У судьи защита только одна – VAR, и поэтому многие порядочные судьи находятся на растяжке. Сейчас наш судейский корпус намного улучшил работу, за пять лет, как я погрузился в футбол».

Ранее Береза оценил скандальное выступление Григория Козловского.

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Юрий Береза Днепр-1 Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига
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