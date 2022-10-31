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  4. Юрий БЕРЕЗА: «Козловский – фрик, которому нужна сенсация, нужно внимание»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 14:37 | Обновлено 31 октября 2022, 15:10
630
3

Юрий БЕРЕЗА: «Козловский – фрик, которому нужна сенсация, нужно внимание»

Почетный президент СК «Днепр-1» – о заявлениях президента «Руха» Григория Козловского

31 октября 2022, 14:37 | Обновлено 31 октября 2022, 15:10
630
3
Юрий БЕРЕЗА: «Козловский – фрик, которому нужна сенсация, нужно внимание»
СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент клуба «Днепр-1» и командующий одноименным подразделением Юрий Береза ​​дал оценку публичному выступлению президента львовского «Руха» Григория Козловского.

– Кто такой Козловский? Он имеет вообще отношение к футболу?

– Насколько я понимаю, он переписал клуб на жену. Он называет себя главным болельщиком.

– Вам журналистам, нужно меньше обращать внимание на таких фриков. К сожалению, вы, наверное, и есть та причина, почему они существуют. Не вы конкретно, а журналистский цех. Они питаются тем. Им нужна сенсация, им нужно внимание. Они придумывают эту сенсацию, в конце концов. А я придумываю, почему у меня БМП не едет, чтобы, простите, выродков херачить. Потому что у меня нет фильтра. Представьте, насколько я сейчас далек от футбола, к сожалению. Я хотел бы сейчас быть в баталиях. Ну, пусть. Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне. В окоп. И все решается. В 14-м году он не пошел, а я пошел.

Тебя обидели. Ты как обиженный мальчик собираешь пресс-конференцию: «Я вам все скажу». И что ты сказал? Если есть нарушение закона, если ты думаешь, что там какая-то мафия – нахолеру национальная полиция? Мы ведь не живем в пещерном государстве, а в правовом. Несмотря на военные действия. Я борюсь, чтобы наше государство было правовым. Чтобы не Путин, Янукович или Козловский решал, а народ решал.

Пройдут новые выборы президента УАФ. Его выберут. Пожалуйста, выбирайся. Что ты изменил? Пресс-конференция что-то изменила? Ничего, совершенно. Потряс воздухом, и что? Ничего не меняется и не изменится.

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Юрий Береза Днепр-1 Григорий Козловский
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Злий Глобинець
Береза підставна фігура Коломойського. Хай у свого боса попросить фільтри для БМП. Хоч якась користь із Бєні буде.
Ааа, я й забув. він же не громадянин України. і тепер це "не його війна"...
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Remark
А Береза тогда кто?)
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