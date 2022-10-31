Юрий БЕРЕЗА: «Козловский – фрик, которому нужна сенсация, нужно внимание»

Почетный президент клуба «Днепр-1» и командующий одноименным подразделением Юрий Береза ​​дал оценку публичному выступлению президента львовского «Руха» Григория Козловского.

– Кто такой Козловский? Он имеет вообще отношение к футболу?

– Насколько я понимаю, он переписал клуб на жену. Он называет себя главным болельщиком.

– Вам журналистам, нужно меньше обращать внимание на таких фриков. К сожалению, вы, наверное, и есть та причина, почему они существуют. Не вы конкретно, а журналистский цех. Они питаются тем. Им нужна сенсация, им нужно внимание. Они придумывают эту сенсацию, в конце концов. А я придумываю, почему у меня БМП не едет, чтобы, простите, выродков херачить. Потому что у меня нет фильтра. Представьте, насколько я сейчас далек от футбола, к сожалению. Я хотел бы сейчас быть в баталиях. Ну, пусть. Козловский хочет доказать что-то – пусть едет ко мне. В окоп. И все решается. В 14-м году он не пошел, а я пошел.

Тебя обидели. Ты как обиженный мальчик собираешь пресс-конференцию: «Я вам все скажу». И что ты сказал? Если есть нарушение закона, если ты думаешь, что там какая-то мафия – нахолеру национальная полиция? Мы ведь не живем в пещерном государстве, а в правовом. Несмотря на военные действия. Я борюсь, чтобы наше государство было правовым. Чтобы не Путин, Янукович или Козловский решал, а народ решал.

Пройдут новые выборы президента УАФ. Его выберут. Пожалуйста, выбирайся. Что ты изменил? Пресс-конференция что-то изменила? Ничего, совершенно. Потряс воздухом, и что? Ничего не меняется и не изменится.