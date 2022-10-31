ВИРТ: «Удача отвернулась. Штанга, перекладина. А соперник нас наказал»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал игру команды в поединке 10-го тура УПЛ с ковалевским «Колосом» (0:2):

«Это была хорошая боевая игра. Против хорошего соперника. В футболе самое главное – результат. Сегодня мы его не добились. Хотя мы продемонстрировали хороший футбол, имели голевые моменты. К сожалению, мы их не реализовали. Где-то фортуна отвернулась от нас. Штанга, перекладина... И соперник нас наказал. При первой же возможности.

В эпизоде ​​с первым голом не доиграли наши защитники. Дали легко забить. Второй гол стал следствием стандарта. Это наша беда – пропускаем после стандартов.

Игра хорошая, но в футболе самое главное – результат. Поэтому попытаемся исправлять эти ошибки. И хотелось бы лучшего процента реализации».