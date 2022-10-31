Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо? Результат мог быть совсем другой»
Хавбек «Кривбасса» – о поражении от «Динамо»
Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» Киев в десятом туре УПЛ:
– «Кривбасс» начал очень неплохо, но в итоге поражение. Какие видишь причины этого?
– Да, начали хорошо, но досадные ошибки на ровном месте привели к двум пропущенным головам. После такого непросто играть против «Динамо». Наша команда очень расстроена, ведь были моменты, которые нужно было реализовывать, и результат матча мог быть совсем другой. Сегодня немного не хватило класса.
– Дебелко забил, вернул «Кривбасс» в игру, потом Сарнавский потянул пенальти. Казалось, дальше должно быть все хорошо, но тут же пропускаем третий…
– К сожалению, футбол - не без ошибок. Сарнава и Дебелко – наши лидеры, один должен выручать в воротах, другой забивать.
– Юрий Вернидуб снова дал шанс проявить себя молодежи. Как молодежь «Кривбасса» показывает себя в команде?
– Игра с «Динамо» – шанс для наших ребят проявить себя на фоне хорошего соперника. Это их возможность расти в профессиональном плане. Если Вернидуб доверяет, значит, они того заслуживают.
– Судя по последним матчам, есть ощущение, что «Кривбасс» набирает: в игре, в уверенности. Согласен?
– Да, но не хватает стабильности: один матч проиграли, один выиграли, потом ничья. Надо набирать больше очков, тогда сможем улучшить свое турнирное положение в таблице.
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