Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо? Результат мог быть совсем другой»

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» Киев в десятом туре УПЛ:

– «Кривбасс» начал очень неплохо, но в итоге поражение. Какие видишь причины этого?

– Да, начали хорошо, но досадные ошибки на ровном месте привели к двум пропущенным головам. После такого непросто играть против «Динамо». Наша команда очень расстроена, ведь были моменты, которые нужно было реализовывать, и результат матча мог быть совсем другой. Сегодня немного не хватило класса.

– Дебелко забил, вернул «Кривбасс» в игру, потом Сарнавский потянул пенальти. Казалось, дальше должно быть все хорошо, но тут же пропускаем третий…

– К сожалению, футбол - не без ошибок. Сарнава и Дебелко – наши лидеры, один должен выручать в воротах, другой забивать.

– Юрий Вернидуб снова дал шанс проявить себя молодежи. Как молодежь «Кривбасса» показывает себя в команде?

– Игра с «Динамо» – шанс для наших ребят проявить себя на фоне хорошего соперника. Это их возможность расти в профессиональном плане. Если Вернидуб доверяет, значит, они того заслуживают.

– Судя по последним матчам, есть ощущение, что «Кривбасс» набирает: в игре, в уверенности. Согласен?

– Да, но не хватает стабильности: один матч проиграли, один выиграли, потом ничья. Надо набирать больше очков, тогда сможем улучшить свое турнирное положение в таблице.