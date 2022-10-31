Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо? Результат мог быть совсем другой»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 20:03 |
277
0

Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо? Результат мог быть совсем другой»

Хавбек «Кривбасса» – о поражении от «Динамо»

31 октября 2022, 20:03 |
277
0
Дмитрий ХОМЧЕНОВСКИЙ: «Динамо? Результат мог быть совсем другой»
zarya-lugansk.com. Дмитрий Хомченковский

Полузащитник «Кривбасса» Дмитрий Хомченовский прокомментировал поражение 1:3 от «Динамо» Киев в десятом туре УПЛ:

– «Кривбасс» начал очень неплохо, но в итоге поражение. Какие видишь причины этого?
– Да, начали хорошо, но досадные ошибки на ровном месте привели к двум пропущенным головам. После такого непросто играть против «Динамо». Наша команда очень расстроена, ведь были моменты, которые нужно было реализовывать, и результат матча мог быть совсем другой. Сегодня немного не хватило класса.

– Дебелко забил, вернул «Кривбасс» в игру, потом Сарнавский потянул пенальти. Казалось, дальше должно быть все хорошо, но тут же пропускаем третий…
– К сожалению, футбол - не без ошибок. Сарнава и Дебелко – наши лидеры, один должен выручать в воротах, другой забивать.

– Юрий Вернидуб снова дал шанс проявить себя молодежи. Как молодежь «Кривбасса» показывает себя в команде?
– Игра с «Динамо» – шанс для наших ребят проявить себя на фоне хорошего соперника. Это их возможность расти в профессиональном плане. Если Вернидуб доверяет, значит, они того заслуживают.

– Судя по последним матчам, есть ощущение, что «Кривбасс» набирает: в игре, в уверенности. Согласен?
– Да, но не хватает стабильности: один матч проиграли, один выиграли, потом ничья. Надо набирать больше очков, тогда сможем улучшить свое турнирное положение в таблице.

По теме:
Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
Колос продлил рекордную серию в УПЛ
Сарнавский вошел в число лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ
Дмитрий Хомченовский Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
Футбол | 31 октября 2022, 11:55 7
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»
БУРЯК: «Для нашего Динамо всего один матч сыграть вничью было трагедией»

Бывший игрок и тренер киевлян уверен, что у команды все наладится

Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Другие виды | 31 октября 2022, 16:19 1
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице
Напали на выходе из госдуры. Карпов в тяжелом состоянии в больнице

У Карпова диагностировали перелом бедра и закрытая черепно-мозговая травма

ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
Футбол | 30.10.2022, 20:12
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
ЛУЧЕСКУ: «У нас были ошибки в логистике. Надо было меньше переезжать»
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Футбол | 31.10.2022, 18:54
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
Санкций нет. Российский канал приобрел права на все матчи ЧМ-2022
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
Футбол | 31.10.2022, 11:00
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
Василий Ломаченко – Джемейн Ортис. Трудная победа. Видео боя
30.10.2022, 06:45
Бокс
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
Девин ХЕЙНИ – о судейской записке боя Ломаченко: «Это возмутительно»
30.10.2022, 09:54 17
Бокс
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
ФОТО. Усик сфотографировался с россиянином Ковалевым перед боем Ломаченко
30.10.2022, 09:00 27
Бокс
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 11
Футбол
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
Напряженный матч Шахтера, шанс для Украины на ЧМ, у Костюк появился парень
30.10.2022, 06:15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности