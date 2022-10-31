ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Стефано Пиоли. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 11 лет чемпионскому титулу в Серии А.

Напомним, вчера «Милан» в 12-м туре Серии А на выезде проиграл 1:2 «Торино».