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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером
Италия
31 октября 2022, 19:19 |
383
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером

Стефано Пиоли останется в клубе до лета 2025 года

31 октября 2022, 19:19 |
383
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан продлил контракт с главным тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

«Милан» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Стефано Пиоли. Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Пиоли возглавляет «Милан» с осени 2019 года. В прошлом сезоне он привел команду к первому за 11 лет чемпионскому титулу в Серии А.

Напомним, вчера «Милан» в 12-м туре Серии А на выезде проиграл 1:2 «Торино».

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Милан Стефано Пиоли продление контракта
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Источник ФК Милан
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