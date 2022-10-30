Италия30 октября 2022, 23:59 | Обновлено 31 октября 2022, 00:16
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ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино
«Милан» имеет 26 очков и входит в топ-3 Серии A
30 октября 2022, 23:59 | Обновлено 31 октября 2022, 00:16
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В матче 12-го тура чемпионата Италии «Милан» дома проиграл «Торино» со счетом 1:2.
У туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, а у гостей курьезным голом в пустые ворота отметился Жуниор Мессиас.
«Милан» имеет 26 очков и входит в топ-3 Серии A, «Торино» с 17 очками занимает 9-е место.
Серия А. 12-й тур, 30 октября
Торино – Милан – 2:1
Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 – Мессиас, 67.
ГОЛ! 1:0. Джиджи, 35 мин.
ГОЛ! 2:1. Мессиас, 67 мин.
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Торино).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Коффи Джиджи (Торино).
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