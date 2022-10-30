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Чемпионат Италии
Торино
30.10.2022, FT 2 : 1
Милан
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Италия
30 октября 2022, 23:59 | Обновлено 31 октября 2022, 00:16
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0

ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино

«Милан» имеет 26 очков и входит в топ-3 Серии A

30 октября 2022, 23:59 | Обновлено 31 октября 2022, 00:16
80
0
ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино
ФК Милан

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Милан» дома проиграл «Торино» со счетом 1:2.

У туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, а у гостей курьезным голом в пустые ворота отметился Жуниор Мессиас.

«Милан» имеет 26 очков и входит в топ-3 Серии A, «Торино» с 17 очками занимает 9-е место.

Серия А. 12-й тур, 30 октября

Торино – Милан – 2:1

Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 – Мессиас, 67.

ГОЛ! 1:0. Джиджи, 35 мин.

ГОЛ! 2:1. Мессиас, 67 мин.

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Жуниор Мессьяс (Милан).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Миранчук (Торино).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Коффи Джиджи (Торино).
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Милан Серия A Торино - Милан чемпионат Италии по футболу Торино Алексей Миранчук Жуниор Мессиас
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Источник Sport.ua
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