ВИДЕО. Курьезный гол Мессиаса не спас. Милан уступил Торино

В матче 12-го тура чемпионата Италии «Милан» дома проиграл «Торино» со счетом 1:2.

У туринцев отличились Коффи Джиджи и Алексей Миранчук, а у гостей курьезным голом в пустые ворота отметился Жуниор Мессиас.

«Милан» имеет 26 очков и входит в топ-3 Серии A, «Торино» с 17 очками занимает 9-е место.

Серия А. 12-й тур, 30 октября

Торино – Милан – 2:1

Голы: Джиджи, 35, Миранчук, 37 – Мессиас, 67.

ГОЛ! 1:0. Джиджи, 35 мин.

ГОЛ! 2:1. Мессиас, 67 мин.