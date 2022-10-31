Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

«Днепр-1» берет верх над «Черноморцем» во всех трех встречах в элитном дивизионе (мячи 7-1).

Днепряне обновляют 3 личных рекорда, продлив общую голевую и беспроигрышную серии до 15 матчей (+14=1), а домашнюю без поражений – до 9 (+8=1).

Сине-бело-голубые проводят 30-й сухой матч в чемпионатах Украины.

Третий раз поражает ворота «моряков» Александр Пихаленок.

«Черноморец» терпит 40-е поражение в УПЛ при Романе Григорчуке.

450-й матч в карьере в рядах украинских клубов проводит Александр Гладкий (ЧУ – 346, КУ – 46, СК – 5, ЕК – 53).

«Шахтер» прерывает свою победную серию из 6 игр, а «Александрия» – из 3-х.

Общая беспроигрышная серия горняков достигает 23-х матчей (+19=4), а домашняя – 14 (+12=2).

Михаил Мудрик становится автором 50-го гола оранжево-черных в баталиях с черно-желто-зелеными.

Команды Игора Йовичевича подписывают 20-ю мировую в УПЛ.



ФОТО – ФК Шахтер Донецк

Андрей Цуриков забивает 10-й мяч александрийцев в гостях у «Шахтера».

«Динамо» по прежнему не знает поражений во встречах с «Кривбассом» на своем поле – 19 побед и 3 ничьи. Более продолжительные домашние беспроигрышные серии бело-синие имели только с «Мариуполем» – 23 матча.

Киевляне забивают криворожцам в общем 22 игры кряду, а в родных стенах – 12.

Динамовцы празднуют 50-ю викторию под руководством Мирчи Луческу (ЧУ – 38, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 8).

Сергей Сидорчук проводит 300-й матч за «Динамо» (ЧУ – 191, КУ – 24, СК – 7, ЕК – 78), а Илья Забарный - 100-й в карьере (ЧУ – 43, КУ – 3, СК – 1, ЕК – 29, СУ – 24).

Виталий Буяльский становится автором 11-го дубля киевлян в поединках с «Кривбассом». При этом первый гол в ворота криворожцев оказывается для него самого 60-м в карьере (ЧУ – 44, КУ – 1, СК – 1, ЕК – 14), а для «Динамо» – 150-м во всех турнирах при Мирче Луческу (ЧУ – 117, КУ – 6, СК – 3, ЕК – 24).



Фото – ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

100-й раз назначают пенальти в ворота «Кривбасса».

«Заря» одерживает 3-ю победу кряду, забив в общей сложности 8 голов и не пропустив ни одного.

25-й мяч в карьере забивает Вячеслав Чурко (ЧУ – 24, КУ – 1).

Новый личный рекорд устанавливает «Колос», чья домашняя беспроигрышная серия достигает 8 игр (+6=2).

50-й матч в УПЛ в рядах ковалевцев проводит Евгений Смирный.

«Верес» 40-й раз остается на «сухом пайке» в гостях.

«Львов» и «Металлист» делят очки во всех трех встречах в УПЛ.

Львовяне подписывают 40-ю мировую в чемпионатах Украины.

Подопечные Олега Дулуба устанавливают новый личный антирекорд, пропуская на своем поле 9 игр подряд.

10 матчей подряд не могут сохранить свои ворота в неприкосновенности голкиперы «Металлиста».

Мяч, забитый Артуром Ременяком, становится 50-м, пропущенным Орестом Костиком в элитном дивизионе.

«Ворскла» 3-й раз подряд берет верх над «Минаем» (мячи 6-1).

Закарпатцы терпят 30-е поражение в элитном дивизионе.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Сергей Политыло («Черноморец»), 50-й – Александр Ильющенков («Львов»), 1-й – Илья Гулько («Заря»).

45-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 10-й – Роман Дебелко, 5-й – Олег Ильин, 1-й – Денис Нагнойный (в 11-й игре) и Александр Демченко (в 22-й).

В 4-й команде элиты открывает голевой счет Вячеслав Чурко («Заря»), во 2-й – Богдан Михайличенко («Шахтер») и Сергей Чоботенко («Колос»).

6-й дубль в украинских чемпионатах делает Виталий Буяльский.

Виталий Буяльский становится автором 10-го дубля сезона-2022/23.

3-й раз не забивает с «точки» (из 25 ударов) Виктор Цыганков.

9-ю пенальтийскую дуэль из 19 выигрывает Богдан Сарнавский.

20-й сухой матч в УПЛ проводит Евгений Волынец, 15-й – Дмитрий Мацапура.

30-й раз назначает пенальти Николай Балакин.

Впервые удаляет игрока с поля Александр Соловьян (в 8-м матче).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ