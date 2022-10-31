Ничья Шахтера, победа Динамо, Днепр-1 единоличный лидер

Тур снова получился неполным: перенесен один поединок. В центральном матче тура «Шахтер» и «Александрия» поделили очки: боевая ничья 2:2. Осечкой «горняков» воспользовался «Днепр-1», победивший «Черноморец»: теперь днепряне единолично возглавляют таблицу. «Динамо» одолело «Кривбасс».

Перенос тура

Тур снова получился неполным. Матч «Ингулец» - «Рух» решением руководства УПЛ перенесен на позже. Львовяне попросили о переносе из-за участия «Руха» U-19 в Юношеской лиге УЕФА.

Точной даты проведения поединка пока нет.

Трехходовка тура

Молниеносную атаку в середине второй половины встречи против «Миная» провела «Ворскла». Полтавчане «вскрыли» правый фланг защиты команды Шарана фактически двумя удачными действиями. С последующим точным ударом. Сефери разогнал атаку, отдав отличный пас на забегание Кравцу, Василий сильно и точно прострелил в центр штрафной площади, и Марлисону оставалось лишь не промазать в пустые ворота. Не промазал.

Каркасы тура

По игре «Днепр-1» уверенно переиграл «Черноморец», хотя итоговый счет минимальный – 1:0. Если бы подопечные Кучера реализовали все свои опасные моменты, то наверняка победили бы с крупный счетом. Трижды после удара днепрян мяч попадал в каркас ворот – дважды после попыток Довбыка и еще раз – после удара Назаренко. Правда, и одесситы не остались в долгу – после удара Наумца мяч скользнул по перекладине.

Претензии тура

Арбитраж Катерины Монзуль в матче «Днепр-1» - «Черноморец» не понравился опытнейшему полузащитнику одесситов Кравченко. В конце первого тайма капитан «Черноморца» после фола своего одноклубника на Амаше сорвался на главного судью: «Вы че, б**ть, издеваетесь, на**й? До них дотрагиваться можно»? Монзуль на претензии Кравченко не отреагировала. Даже «горчичником».

Угловой тура

Идеально разыграли корнер футболисты «Металлиста» на девятой минуте игры против «Львова». Чайковский подал в центр штрафной площади, где Прядун, опередив своих опекунов, головой точно пробил в угол ворот. Примечательно, что эта же пара в такой же последовательности чуть позже снова разыграла удар от углового флажка, но в том моменте хорошо сыграл голкипер львовян Ильющенков.

Джокер тура

На 75-й минуте матча «Львов» – «Металлист» наставник львовян Олег Дулуб бросил в бой форварда Ременяка. И спустя три минуты Артур сделал свое дело, красиво замкнув передачу с левого фланга Полегенько.

Матч тура

Интересным, боевым и результативным получилось противостояние «Шахтера» и «Александрии» на «Арене Львов». Номинальные гости открыли счет уже в начале матча: очередной шедевр на счету Цурикова. «Шахтер» отыгрался в конце первого тайма, когда передачей Тейлора сполна воспользовался Михайличенко. Это первый гол Богдана за «горняков».

В начале второй половины встречи дончане оказались в меньшинстве: Тейлор к своему ассисту приплюсовал и вторую желтую карточку. Но именно «Шахтер» забил снова: Мудрик в который раз доказал, что на скорости может творить чудеса.

Однако удержать победу «горнякам» не удалось. За четыре минуты до конца основного времени александрийцы отыгрались после розыгрыша углового: хороший удар на счету Демченко.

Гол тура

И снова Цуриков, и снова его шикарный удар. В этот раз защитник «Александрии» огорчил «Шахтер» в дебюте матча. Андрей получил мяч под острым углом к воротам соперника и вместо передачи, которая явно напрашивалась, решил пробить по воротам. Удар получился и сильным, и точным: мяч, «прошив» Трубина, угодил в перекладину и опустился за линию ворот.

Травма тура

В игре против «Александрии» травмировался полузащитник «горняков» Зубков (повреждение задней поверхности бедра). В середине второго тайма Александра вынужденно поменял Петряк. По словам наставника «Шахтера» Йовичевича, Зубков выбыл на длительное время.

Атака тура

Роскошную атаку с не менее классный завершением провели футболисты «Зари» в самом конце первого тайма игры против «Металлиста-1925». Булеца пяткой переадресовал мяч на Кирюханцева, тот перенаправил футбольный снаряд Нагнойному, который находился на краю штрафной площади. Денис первым касанием принял мяч, а вторым – зарядил в «девятку».

Возвращение тура

Основной голкипер «Динамо» и национальной сборной Украины Бущан восстановился после сложной травмы. Георгий уже тренируется в основной группе. На игру против «Кривбасса» Бущан попал в заявку своей команды. Однако на поле так и не вышел: «рамку» защищал Нещерет.

Ошибки тура

Два первых мяча в ворота «Кривбасса» динамовцы забивали после грубейших ошибок соперника. Сначала непозволительно ошибся Семенов, после чего подопечные Луческу ответили быстрой контратакой и голом Ваната. Спустя две минуты роковую оплошность совершил Татарков. Снова быстрый ответ киевлян – и Буяльский фактически снял вопрос о победителе игры.

Сейв тура

В начале второго тайма защитник «Кривбасса» Дибанго не по правилам атаковал в своей штрафной площади Цыганкова, и арбитр матча Балакин назначил пенальти в ворота криворожан. Судейский приговор взялся исполнять сам пострадавший. Удар у полузащитника «бело-синих» получился неплохим, в угол ворот, но блестяще сыграл голкипер «Кривбасса» Сарнавский, парировавший удар. Кстати, справился Богдан и с повторный добиванием.

Символическая сборная тура: Ризнык - Михайличенко, Имереков, Адамюк, Кирюханцев - Пихаленок, Сидорчук - Мудрик, Булеца, Буяльский – Ванат.