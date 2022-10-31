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Чемпионат мира
31 октября 2022, 17:58 | Обновлено 31 октября 2022, 17:59
582
1

Обнародована расширенная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022

Златко Далич сделал первый выбор

31 октября 2022, 17:58 | Обновлено 31 октября 2022, 17:59
582
1
Обнародована расширенная заявка сборной Хорватии на ЧМ-2022
hns-cff. Златко Далич

Хорватский футбольный союз опубликовал расширенную заявку национальной сборной Хорватии для участия в предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Тренерским штабом Златко Далича в широкий список претендентов на место в команде включены 34 футболиста, включая пять вратарей.

Как известно, в итоговую заявку попадут 23-26 футболистов. Она будет оглашена до 9 ноября.

В расширенный список сборной Хорватии вошли:

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Иво Грбич («Атлетико»), Доминик Котарски (ПАОК), Недилько Лабрович («Риека»)

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Деян Ловрен («Зенит»), Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Саутгемптон»), Йосип Юранович («Селтик»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Йосип Станишич («Бавария»), Марин Понграчич («Лечче»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб)

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Ловро Маер («Ренн»), Кристиян Якич («Айнтрахт» Франкфурт), Лука Сучич («Зальцбург»), Йосип Мишич («Динамо» Загреб), Иван Перишич («Тоттенхэм»), Йосип Брекало («Вольфсбург»), Мислав Оршич («Динамо» Загреб)

Нападающие: Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Антонио Чолак («Рейнджерс»).

Ранее стало известно, когда легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич завершит карьеру в национальной сборной.

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Источник Хорватский футбольный союз
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Gargantua
почти все лидеры за 30, а достойной смены не видно.
уходит золотое поколение хорватского футбола
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