Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в национальной команде после ЧМ-2022:

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Модрич дебютировал за сборную в марте 2006 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Хорватию – 154 игры. С ним в составе команда вышла в финал ЧМ-2018, в котором уступила Франции со счетом 2:4.

В этом сезоне 37-летний полузащитник провел 14 матчей в составе «Реала», забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Модрич не уйдет со сборной как минимум до Евро-2024.