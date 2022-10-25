Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной
Чемпионат мира
25 октября 2022, 12:07 |
259
0

Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной

Чемпионат мира в Катаре станет последним турниром для хорвата в составе национальной команды

25 октября 2022, 12:07 |
259
0
Модрич рассказал, когда планирует завершить карьеру в сборной
Instagram. Лука Модрич

Капитан сборной Хорватии по футболу Лука Модрич заявил, что закончит карьеру в национальной команде после ЧМ-2022:

«Я понимаю, что уже достиг определенного возраста. Это будет мой последний турнир со сборной Хорватии».

Модрич дебютировал за сборную в марте 2006 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Хорватию – 154 игры. С ним в составе команда вышла в финал ЧМ-2018, в котором уступила Франции со счетом 2:4.

В этом сезоне 37-летний полузащитник провел 14 матчей в составе «Реала», забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Модрич не уйдет со сборной как минимум до Евро-2024.

По теме:
Франк РИБЕРИ: «Мне нужна операция, чтобы просто нормально жить»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Я согласен с Палкиным. Иран помогает убивать украинцев»
Сергей ПАЛКИН: «Украина должна быть на ЧМ-2022. Ирану там не место!»
Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 по футболу завершение карьеры
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ESPN
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Футбол | 24 октября 2022, 18:12 30
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу
Дело в деньгах? Журналист рассказал, почему Динамо не увольняет Луческу

Виктор Вацко рассказал о ситуации в клубе

Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Война | 24 октября 2022, 22:50 12
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину
Илон Маск оскорбил Гарри Каспарова, который заступился за Украину

Гарри Каспаров: «Это моральный идиотизм и геополитическая слепота»

Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Футбол | 25.10.2022, 05:19
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Зидан анонсировал свое возвращение на тренерский мостик
Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
Футбол | 25.10.2022, 00:23
Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
Два гола в конце таймов. Вест Хем переиграл Борнмут и вошел в топ-10 АПЛ
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Футбол | 24.10.2022, 15:00
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Прагматизм миллиардеров. Что помогает Ньюкаслу продвигаться на вершину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
Стали известны условия, при которых Роналду вернется в основу Ман Юнайтед
24.10.2022, 20:36 9
Футбол
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
Ничейное возвращение на домашний стадион. Динамо не сумело обыграть Ворсклу
23.10.2022, 14:51 74
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Момент Караваева показал, что Динамо ментально не готово»
23.10.2022, 17:33 11
Футбол
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
Только Мудрик! Артете в Арсенал нужен хавбек Шахтера
24.10.2022, 17:43 13
Футбол
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
Джонсон отказался идти повторно в премьеры: известна причина
24.10.2022, 02:45
Война
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
Александр УСИК: «Тайсон Фьюри, ты – боррачо»
23.10.2022, 22:00 2
Бокс
«Мужчины любят гольф и грудь». Американка научилась зарабатывать на этом
«Мужчины любят гольф и грудь». Американка научилась зарабатывать на этом
24.10.2022, 10:17 7
Другие виды
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
Нашелся еще один герой. Аршавин про повестку
23.10.2022, 10:35 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности