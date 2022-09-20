Модрич останется в сборной Хорватии до Евро-2024

Легенда хорватского футбола Лука Модрич не собирается покидать сборную после ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщил врач команды Зоран Бахтиярович:

«Я проработал в сборной тридцать лет, это долго. Планировал уйти, когда старшее поколение вместе с Лукой попрощаются со сборной, однако Модрич решил остаться до следующего чемпионата Европы.

Не смогу так долго ждать. Договорился с тренерским штабом, что одну медаль из Катара мне все-таки оставят».

Модрич выступает за сборную Хорватии с 2006 года. Суммарно провел 152 матча и забил 22 гола. В 2018 году дошел со сборной до финала чемпионата мира.