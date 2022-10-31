Виталий Буяльский забил 60-й мяч в карьере

В матче с «Кривбассом» (3:1) Виталий Буяльский сделал 6-й дубль в чемпионатах Украины. При этом первый гол криворожцам стал для него 60-м в карьере. 58 раз (с учетом дубля) он отличился за «Динамо» и 3 – за «Говерлу». 45 мячей 29-летний хавбек забил в УПЛ, 14 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины.

К слову, на отечественной арене Виталий поражал ворота 20 клубов. При этом чаще других заставлял вынимать мяч из сетки голкиперов «Ворсклы» – 8 раз, «Зари» – 6 и «Львова» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ