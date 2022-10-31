Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Записоцкий в суде. Известно требование прокуратуры о мере пресечения
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 17:15 | Обновлено 31 октября 2022, 17:23
966
4

Записоцкий в суде. Известно требование прокуратуры о мере пресечения

Вице-президент УАФ является фигурантом криминального дела

31 октября 2022, 17:15 | Обновлено 31 октября 2022, 17:23
966
4
Записоцкий в суде. Известно требование прокуратуры о мере пресечения
FootballHub

Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры в деле о коррупции в Украинской ассоциации футбола. Пока на скамье в суде оказался вице-президент УАФ и ее генеральный секретарь Юрий Записоцкий.

Сторона обвинения просит для фигуранта дела меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако из-за воздушной тревоги и последовавшего за ней очередного ракетного обстрела столицы судья Екатерина Плахотнюк была вынуждена перенести заседание на завтра, вторник 1 ноября.

Как известно, Юрий Записоцкий получил подозрение при пересечении границы, когда возвращался в Украину из поездки, посвященной работе по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Ездил он вместе с президентом УАФ Андреем Павелко, к которому якобы также у прокуратуры есть вопрос, однако он пока в страну не вернулся.

По теме:
УАФ просит исключить россию из УЕФА и ФИФА, а также выбросить Иран с ЧМ
Источник: Кубок Украины может быть разыгран в следующем году
Источник: В доме Павелко проведен обыск
Юрий Записоцкий Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник FootballHub
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Футбол | 30 октября 2022, 23:00 19
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»

«До них дотрагиваться можно?» – спросил у арбитра хавбек «Черноморца»

ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
Футбол | 31 октября 2022, 11:00 11
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели
ФОТО 18+. Девушка звезды Баварии полностью обнажилась в постели

Аннеки Моленар порадовала своих подписчиков в Instagram

Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Футбол | 31.10.2022, 14:40
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
Пи**** рф. Новиков ярко отпраздновал выигрыш турнира в США
Другие виды | 31.10.2022, 13:30
Пи**** рф. Новиков ярко отпраздновал выигрыш турнира в США
Пи**** рф. Новиков ярко отпраздновал выигрыш турнира в США
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Футбол | 31.10.2022, 02:02
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
тебя посодють!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
20052011
Неужели он до сих пор не сдал павелку? Или хмыри при теперешней власти ждут свою долю?
Ответить
0
zelc006
Вони теж бабла хочуть! 
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
ФОТО. Харлан снялась в фантастической фотосессии для Vogue
29.10.2022, 19:26 3
Другие виды
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джемейн Ортис
30.10.2022, 04:01 2
Бокс
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
Малиновский может остаться в Серии А. На украинца есть претендент
30.10.2022, 16:15 3
Футбол
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
Безумные качели. Шахтер не удержал победу над Александрией
29.10.2022, 20:22 49
Футбол
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
30.10.2022, 19:35 13
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности