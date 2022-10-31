Записоцкий в суде. Известно требование прокуратуры о мере пресечения

Голосеевский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства Генеральной прокуратуры в деле о коррупции в Украинской ассоциации футбола. Пока на скамье в суде оказался вице-президент УАФ и ее генеральный секретарь Юрий Записоцкий.

Сторона обвинения просит для фигуранта дела меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако из-за воздушной тревоги и последовавшего за ней очередного ракетного обстрела столицы судья Екатерина Плахотнюк была вынуждена перенести заседание на завтра, вторник 1 ноября.

Как известно, Юрий Записоцкий получил подозрение при пересечении границы, когда возвращался в Украину из поездки, посвященной работе по подготовке совместной заявки Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030. Ездил он вместе с президентом УАФ Андреем Павелко, к которому якобы также у прокуратуры есть вопрос, однако он пока в страну не вернулся.