Сарнавский вошел в число лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ

В матче с «Динамо» (1:3) Богдан Сарнавский выиграл 9-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 19.

7 раз он выходил победителем в поединках один на один во «Львове» и по 1 - в «Шахтере» и «Кривбассе». 8 ударов с «точки» Богдан отразил самолично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.

К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку, опережая при этом всех коллег из топ-12 по проценту выигранных дуэлей - 47,4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь Клубы ВР ШТ М Всего Удары % 1. Виталий РЕВА ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия, 9 0 10 19 56 33,9 Оболонь 2. Игорь ШУХОВЦЕВ Одесса, Нива В, Ильичевец, 13 2 3 18 68 26,5 Арсенал, Таврия, Заря 3. Андрей ГЛУЩЕНКО Торпедо, Звезда, Металлург З, 13 1 2 16 46 34,8 Ильичевец 4. Юрий ПАНЬКИВ Александрия, Арсенал, 13 0 2 15 44 34,1 Металлург Д, Сталь Км, Рух 5. Рустам ХУДЖАМОВ Харьков, Ильичевец, Металлист 10 3 1 14 35 40,0 6. Александр ГОРЯИНОВ Металлист, Кривбасс 7 2 3 12 45 26,7 7. Богдан САРНАВСКИЙ Арсенал, Шахтер, Львов, 8 0 1 9 19 47,4 Днепр-1, Кривбасс 8. Виталий ПОСТРАНСКИЙ Кривбасс, Ворскла, Волынь, 7 1 1 9 25 36,0 Металлург З, Таврия, Заря 9. Николай МЕДИН Днепр 5 1 3 9 28 32,1 10. Дмитрий ШУТКОВ Шахтер 5 0 4 9 30 30,0 11. Владимир МАРЧУК Карпаты, Волынь, Прикарпатье, 8 0 1 9 31 29,0 Звезда 12. Сергей ДОЛГАНСКИЙ Верес, Металлист, Черноморец, 5 0 4 9 50 18,0 Ворскла, Металлург Д

ВР – отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.