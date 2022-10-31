Сарнавский вошел в число лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ
Голкипер «Кривбасса» выиграл 9-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины
В матче с «Динамо» (1:3) Богдан Сарнавский выиграл 9-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 19.
7 раз он выходил победителем в поединках один на один во «Львове» и по 1 - в «Шахтере» и «Кривбассе». 8 ударов с «точки» Богдан отразил самолично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.
К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку, опережая при этом всех коллег из топ-12 по проценту выигранных дуэлей - 47,4.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,
|
9
|
0
|
10
|
19
|
56
|
33,9
|
|
|
Оболонь
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса, Нива В, Ильичевец,
|
13
|
2
|
3
|
18
|
68
|
26,5
|
|
|
Арсенал, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо, Звезда, Металлург З,
|
13
|
1
|
2
|
16
|
46
|
34,8
|
|
|
Ильичевец
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия, Арсенал,
|
13
|
0
|
2
|
15
|
44
|
34,1
|
|
|
Металлург Д, Сталь Км, Рух
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков, Ильичевец, Металлист
|
10
|
3
|
1
|
14
|
35
|
40,0
|
6.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист, Кривбасс
|
7
|
2
|
3
|
12
|
45
|
26,7
|
7.
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Арсенал, Шахтер, Львов,
|
8
|
0
|
1
|
9
|
19
|
47,4
|
|
|
Днепр-1, Кривбасс
|
|
|
|
|
|
|
8.
|
Виталий ПОСТРАНСКИЙ
|
Кривбасс, Ворскла, Волынь,
|
7
|
1
|
1
|
9
|
25
|
36,0
|
|
|
Металлург З, Таврия, Заря
|
|
|
|
|
|
|
9.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
5
|
1
|
3
|
9
|
28
|
32,1
|
10.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
5
|
0
|
4
|
9
|
30
|
30,0
|
11.
|
Владимир МАРЧУК
|
Карпаты, Волынь, Прикарпатье,
|
8
|
0
|
1
|
9
|
31
|
29,0
|
|
|
Звезда
|
|
|
|
|
|
|
12.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес, Металлист, Черноморец,
|
5
|
0
|
4
|
9
|
50
|
18,0
|
|
|
Ворскла, Металлург Д
|
|
|
|
|
|
ВР – отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
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