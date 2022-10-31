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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 16:27 | Обновлено 31 октября 2022, 16:48
333
0

Сарнавский вошел в число лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ

Голкипер «Кривбасса» выиграл 9-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины

31 октября 2022, 16:27 | Обновлено 31 октября 2022, 16:48
333
0
Сарнавский вошел в число лучших вратарей-антипенальтистов УПЛ
ФК Динамо

В матче с «Динамо» (1:3) Богдан Сарнавский выиграл 9-ю пенальтийскую дуэль в чемпионатах Украины из 19.

7 раз он выходил победителем в поединках один на один во «Львове» и по 1 - в «Шахтере» и «Кривбассе». 8 ударов с «точки» Богдан отразил самолично, а еще в одном случае мяч пролетел мимо ворот.

К слову, в рейтинге вратарей-антипенальтистов УПЛ Сарнавский занимает сейчас 7-ю строчку, опережая при этом всех коллег из топ-12 по проценту выигранных дуэлей - 47,4.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие вратари-антипенальтисты чемпионатов Украины

Вратарь

Клубы

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал, Динамо, Таврия,

9

0

10

19

56

33,9

Оболонь

2.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса, Нива В, Ильичевец,

13

2

3

18

68

26,5

Арсенал, Таврия, Заря

3.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо, Звезда, Металлург З,

13

1

2

16

46

34,8

Ильичевец

4.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия, Арсенал,

13

0

2

15

44

34,1

Металлург Д, Сталь Км, Рух

5.

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков, Ильичевец, Металлист

10

3

1

14

35

40,0

6.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист, Кривбасс

7

2

3

12

45

26,7

7.

Богдан САРНАВСКИЙ

Арсенал, Шахтер, Львов,

8

0

1

9

19

47,4

Днепр-1, Кривбасс

8.

Виталий ПОСТРАНСКИЙ

Кривбасс, Ворскла, Волынь,

7

1

1

9

25

36,0

Металлург З, Таврия, Заря

9.

Николай МЕДИН

Днепр

5

1

3

9

28

32,1

10.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

5

0

4

9

30

30,0

11.

Владимир МАРЧУК

Карпаты, Волынь, Прикарпатье,

8

0

1

9

31

29,0

Звезда

12.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес, Металлист, Черноморец,

5

0

4

9

50

18,0

Ворскла, Металлург Д

ВР отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

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Источник Sport.ua
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