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Лига чемпионов
31 октября 2022, 15:41 |
73
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи

Поединок лидеров группы А

31 октября 2022, 15:41 |
73
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Ливерпуль – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 ноября «Ливерпуль» в пятом туре Лиги чемпионов примет «Наполи». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Ливерпуль – Наполи. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

После пяти туров «Наполи» лидирует в группе А с 15 очками. «Ливерпуль» второй с 12 баллами.

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Источник Sport.ua
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