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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 15:08 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
48
0

Матч с Кривбассом стал юбилейным для Сидорчука

Капитан «Динамо» провел 300-й поединок в рядах киевлян

31 октября 2022, 15:08 | Обновлено 31 октября 2022, 15:28
48
0
Матч с Кривбассом стал юбилейным для Сидорчука
ФК Динамо

Матч с «Кривбассом» (3:1) стал 300-м для Сергея Сидорчука в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 191 встречу 31-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 78 – в еврокубках, 24 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Кривбассом» стала юбилейной и для 20-летнего защитника Ильи Забарного, который, несмотря на свой юный возраст, провел уже 100-й матч на высшем уровне (ЧУ – 43, КУ – 3, СК –1, ЕК – 29, СУ – 24).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»

Матч

Дата

Турнир

Соперник

Счет

1-й

10.03.2013

Чемпионат Украины

Волынь (г)

2:0

50-й

11.12.2014

Лига Европы

Стяуа (г)

2:0

100-й

31.07.2016

Чемпионат Украины

Карпаты (г)

2:0

150-й

19.10.2017

Лига Европы

Янг Бойз (д)

2:2

200-й

06.10.2019

Чемпионат Украины

Колос (г)

4:0

250-й

14.03.2021

Чемпионат Украины

Заря (г)

2:0

300-й

30.10.2022

Чемпионат Украины

Кривбасс (д)

3:1

Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2022)

Игрок

Годы

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

1994-2017

426

58

9

143

636

2.

Олег ГУСЕВ

2003-2018

296

43

6

98

443

3.

Сергей РЕБРОВ

1992-2007

242

44

2

72

360

4.

Владислав ВАЩУК

1993-2007

254

41

-

62

357

5.

Валентин БЕЛЬКЕВИЧ

1996-2007

224

45

3

73

345

6.

Денис ГАРМАШ

2007-2022

221

28

7

87

343

7.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

2008-2017

228

27

6

80

341

8.

Максим ШАЦКИХ

1999-2008

215

36

4

73

328

9.

Андрей НЕСМАЧНЫЙ

1998-2011

228

33

2

63

326

10.

Сергей СИДОРЧУК

2013-2022

191

24

7

78

300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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