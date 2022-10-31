Матч с Кривбассом стал юбилейным для Сидорчука

Матч с «Кривбассом» (3:1) стал 300-м для Сергея Сидорчука в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 191 встречу 31-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 78 – в еврокубках, 24 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.

К слову, игра с «Кривбассом» стала юбилейной и для 20-летнего защитника Ильи Забарного, который, несмотря на свой юный возраст, провел уже 100-й матч на высшем уровне (ЧУ – 43, КУ – 3, СК –1, ЕК – 29, СУ – 24).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»

Матч Дата Турнир Соперник Счет 1-й 10.03.2013 Чемпионат Украины Волынь (г) 2:0 50-й 11.12.2014 Лига Европы Стяуа (г) 2:0 100-й 31.07.2016 Чемпионат Украины Карпаты (г) 2:0 150-й 19.10.2017 Лига Европы Янг Бойз (д) 2:2 200-й 06.10.2019 Чемпионат Украины Колос (г) 4:0 250-й 14.03.2021 Чемпионат Украины Заря (г) 2:0 300-й 30.10.2022 Чемпионат Украины Кривбасс (д) 3:1

Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2022)

Игрок Годы ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 1994-2017 426 58 9 143 636 2. Олег ГУСЕВ 2003-2018 296 43 6 98 443 3. Сергей РЕБРОВ 1992-2007 242 44 2 72 360 4. Владислав ВАЩУК 1993-2007 254 41 - 62 357 5. Валентин БЕЛЬКЕВИЧ 1996-2007 224 45 3 73 345 6. Денис ГАРМАШ 2007-2022 221 28 7 87 343 7. Андрей ЯРМОЛЕНКО 2008-2017 228 27 6 80 341 8. Максим ШАЦКИХ 1999-2008 215 36 4 73 328 9. Андрей НЕСМАЧНЫЙ 1998-2011 228 33 2 63 326 10. Сергей СИДОРЧУК 2013-2022 191 24 7 78 300

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.