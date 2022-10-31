Матч с Кривбассом стал юбилейным для Сидорчука
Капитан «Динамо» провел 300-й поединок в рядах киевлян
Матч с «Кривбассом» (3:1) стал 300-м для Сергея Сидорчука в рядах «Динамо». Он стал 10-м игроком киевлян, достигшим этого рубежа за годы независимости. 191 встречу 31-летний капитан бело-синих отыграл в чемпионатах Украины, 78 – в еврокубках, 24 – в Кубке Украины и 6 – в Суперкубке Украины.
К слову, игра с «Кривбассом» стала юбилейной и для 20-летнего защитника Ильи Забарного, который, несмотря на свой юный возраст, провел уже 100-й матч на высшем уровне (ЧУ – 43, КУ – 3, СК –1, ЕК – 29, СУ – 24).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Сидорчука за «Динамо»
|
Матч
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
10.03.2013
|
Чемпионат Украины
|
Волынь (г)
|
2:0
|
50-й
|
11.12.2014
|
Лига Европы
|
Стяуа (г)
|
2:0
|
100-й
|
31.07.2016
|
Чемпионат Украины
|
Карпаты (г)
|
2:0
|
150-й
|
19.10.2017
|
Лига Европы
|
Янг Бойз (д)
|
2:2
|
200-й
|
06.10.2019
|
Чемпионат Украины
|
Колос (г)
|
4:0
|
250-й
|
14.03.2021
|
Чемпионат Украины
|
Заря (г)
|
2:0
|
300-й
|
30.10.2022
|
Чемпионат Украины
|
Кривбасс (д)
|
3:1
Игроки, проведшие 300 матчей за «Динамо» за годы независимости (1992-2022)
|
|
Игрок
|
Годы
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
1994-2017
|
426
|
58
|
9
|
143
|
636
|
2.
|
Олег ГУСЕВ
|
2003-2018
|
296
|
43
|
6
|
98
|
443
|
3.
|
Сергей РЕБРОВ
|
1992-2007
|
242
|
44
|
2
|
72
|
360
|
4.
|
Владислав ВАЩУК
|
1993-2007
|
254
|
41
|
-
|
62
|
357
|
5.
|
Валентин БЕЛЬКЕВИЧ
|
1996-2007
|
224
|
45
|
3
|
73
|
345
|
6.
|
Денис ГАРМАШ
|
2007-2022
|
221
|
28
|
7
|
87
|
343
|
7.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
2008-2017
|
228
|
27
|
6
|
80
|
341
|
8.
|
Максим ШАЦКИХ
|
1999-2008
|
215
|
36
|
4
|
73
|
328
|
9.
|
Андрей НЕСМАЧНЫЙ
|
1998-2011
|
228
|
33
|
2
|
63
|
326
|
10.
|
Сергей СИДОРЧУК
|
2013-2022
|
191
|
24
|
7
|
78
|
300
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
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