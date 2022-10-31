Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Барселона должна быть в 1/8 финала ЛЧ»

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал невыход «блауграны» из группы текущей Лиги чемпионов, где она финиширует позади «Баварии» и миланского «Интера».

«Конечно, я не рад. «Барселона» должна быть в 1/8 финала. Но еще до того, как я пришел в «Барселону», я уже знал, что первый сезон может получиться более трудным, чем должен быть. Мы находимся в процессе перестроения, который требует времени. Мы должны быть терпеливы. Я уверен, что эти неудачи помогут нам вырасти как команде и что в следующем сезоне все будет по-другому.

Мы развиваемся. Я не ждал, что в первом сезоне после моего перехода все будет хорошо. Я настаиваю на том, что это процесс, требующий времени и терпения», – рассказал Левандовски.

Каталонцы после 5 туров группового турнира Лиги чемпионов набрали 4 очка, и гарантированно займут только 3-е место в квартете.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски встал в один ряд с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по результативности.