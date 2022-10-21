Левандовски встал в один ряд с Роналду и Месси

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился двумя голами в поединке 10-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).

Оформив дубль, 34-летний форвард сборной Польши довел счет своим голам в карьере до 600. Он стал третьим футболистом, достигшим в XXI веке такой отметки в результативности. Ранее этого добились Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».

В нынешнем сезоне поляк отыграл в 10 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов, сделал 3 ассиста. В Лиге чемпионов-2022/2023 он сыграл в четырех поединках, забив пять голов.