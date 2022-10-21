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Испания
21 октября 2022, 12:15 | Обновлено 21 октября 2022, 12:23
497
0

Левандовски встал в один ряд с Роналду и Месси

Нападающий достиг отметки в 600 голов за карьеру

21 октября 2022, 12:15 | Обновлено 21 октября 2022, 12:23
497
0
Левандовски встал в один ряд с Роналду и Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отметился двумя голами в поединке 10-го тура испанской Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:0).

Оформив дубль, 34-летний форвард сборной Польши довел счет своим голам в карьере до 600. Он стал третьим футболистом, достигшим в XXI веке такой отметки в результативности. Ранее этого добились Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» Дортмунд и «Баварию».

В нынешнем сезоне поляк отыграл в 10 матчах чемпионата Испании, забил 11 голов, сделал 3 ассиста. В Лиге чемпионов-2022/2023 он сыграл в четырех поединках, забив пять голов.

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Источник Opta
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