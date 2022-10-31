Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
33-летний хавбек одесситов защищал в УПЛ цвета 5 клубов
Матч с «Днепром-1» (0:1) стал 250-м для 33-летнего полузащитника одесситов Сергея Политыло в чемпионатах Украины. 94 встречи он отыграл за «Черноморец», 74 – за «Олимпик», 37 – за «Днепр», 27 – за «Волынь» и 18 – за «Львов».
Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Сергею понадобилось 15 лет 65 дней, начиная с дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 26 августа 2007 года в домашнем поединке «Черноморца», где начиналась его карьера, с «Ворсклой» (1:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Политыло в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Политыло
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
26.08.2007
|
Черноморец
|
Ворскла (д)
|
1:0
|
50-й
|
29.09.2012
|
Черноморец
|
Металлист (д)
|
1:1
|
100-й
|
16.08.2015
|
Волынь
|
Сталь Км (г)
|
2:1
|
150-й
|
16.09.2018
|
Олимпик
|
Мариуполь (д)
|
1:3
|
200-й
|
12.09.2020
|
Олимпик
|
Днепр-1 (г)
|
3:1
|
250-й
|
30.10.2022
|
Черноморец
|
Днепр-1 (г)
|
0:1
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