Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Матч с «Днепром-1» (0:1) стал 250-м для 33-летнего полузащитника одесситов Сергея Политыло в чемпионатах Украины. 94 встречи он отыграл за «Черноморец», 74 – за «Олимпик», 37 – за «Днепр», 27 – за «Волынь» и 18 – за «Львов».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Сергею понадобилось 15 лет 65 дней, начиная с дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 26 августа 2007 года в домашнем поединке «Черноморца», где начиналась его карьера, с «Ворсклой» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Политыло в УПЛ