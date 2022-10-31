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Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 14:40 | Обновлено 31 октября 2022, 14:50
112
0

Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины

33-летний хавбек одесситов защищал в УПЛ цвета 5 клубов

31 октября 2022, 14:40 | Обновлено 31 октября 2022, 14:50
112
0
Сергей Политыло провел 250-й матч в чемпионатах Украины
СК Днепр-1. Сергей Политыло (справа) против Артема Довбика

Матч с «Днепром-1» (0:1) стал 250-м для 33-летнего полузащитника одесситов Сергея Политыло в чемпионатах Украины. 94 встречи он отыграл за «Черноморец», 74 – за «Олимпик», 37 – за «Днепр», 27 – за «Волынь» и 18 – за «Львов».

Чтобы войти в гвардейский «Клуб 250» Сергею понадобилось 15 лет 65 дней, начиная с дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 26 августа 2007 года в домашнем поединке «Черноморца», где начиналась его карьера, с «Ворсклой» (1:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Политыло в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Политыло

Соперник

Счет

1-й

26.08.2007

Черноморец

Ворскла (д)

1:0

50-й

29.09.2012

Черноморец

Металлист (д)

1:1

100-й

16.08.2015

Волынь

Сталь Км (г)

2:1

150-й

16.09.2018

Олимпик

Мариуполь (д)

1:3

200-й

12.09.2020

Олимпик

Днепр-1 (г)

3:1

250-й

30.10.2022

Черноморец

Днепр-1 (г)

0:1

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Источник Sport.ua
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