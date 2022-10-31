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  4. Валерий БОНДАРЬ: «Мудрик? Если бы не было наших передач...»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 14:32 | Обновлено 31 октября 2022, 14:36
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Валерий БОНДАРЬ: «Мудрик? Если бы не было наших передач...»

Защитник «Шахтера» считает, что в голах главного таланта заслуга всей команды

31 октября 2022, 14:32 | Обновлено 31 октября 2022, 14:36
1061
1
Валерий БОНДАРЬ: «Мудрик? Если бы не было наших передач...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валерий Бондарь

Украинский защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мыслями об игре команды.

«На самом деле мы просто очень сильно любим футбол и стараемся демонстрировать это на поле. Как уже говорили многие наши ребята, и Жора Судаков, и Артем Бондаренко, хочется, чтобы нас не просто называли перспективным игроками. Мы уже те футболисты и в том возрасте, когда должны отвечать за результат и нести полную ответственность за то, что происходит на поле.

Да, у нас молодая команда, но это не значит, что мы будем просто выходить и быть мальчиками для битья. Мы любим играть в красивый футбол, как от нас этого требуют. И предыдущие тренеры хотели этого, и наш нынешний тренер, и руководство. Все здесь собраны с такими качествами, умеют играть в футбол и, конечно, добиваться нужного результата.

Даже если понадобится играть без мяча некоторое время, то мы будем терпеть и играть без мяча, потому что это приносит нам результат.

В Лиге чемпионов у нас уже играют 10-11 украинцев, и это показывает уровень работы нашей академии и наших тренеров. Мы видим плоды работы, которая была сделана до этого всего.

Получается, можно играть без ребят, которые ушли. Это приятно. Мы пока показываем тот уровень, который от нас хотят и который сейчас видят в Лиге чемпионов.

У нас выходит на поле и играет команда, а не 1-2 игрока. Миша (Мудрик, - прим.) забивает не просто так, потому что он сам может обыграть десятерых. Наши ребята отдают ему хорошие передачи: и Судаков, и Бондаренко, и Тарас Степаненко. Если бы не было этих передач, то, возможно, не было бы и этих голов.

У нас, прежде всего, есть единая команда, которая выполняет то, что от нас требуют», - сказал Бондарь.

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Источник Трибуна
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Комментарии 1
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Так нафиг бы вы были  нужны на поле, если бы не делали передачи в атаку. Вон Динамо, поперек поля и назад, результат плачевный.
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