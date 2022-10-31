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Англия
31 октября 2022, 14:17 | Обновлено 31 октября 2022, 14:30
681
0

Тен Хаг поделился трансферными планами Ман Юнайтед на январь

Манкунианцы планируют новые подписания

31 октября 2022, 14:17 | Обновлено 31 октября 2022, 14:30
681
0
Тен Хаг поделился трансферными планами Ман Юнайтед на январь
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что в предстоящее зимнее трансферное окно «красные дьяволы» обязательно выйдут на трансферный рынок. Их целью будет подписание двух крайних защитников.

«Нам нужны два хороших крайних защитника на оба фланга. У нас впереди много игр», – рассказал тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент идет на пятой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кроме этого, команда занимает второе место в группе Лиги Европы, уступая лишь испанскому «Реалу Сосьедад».

Ранее стало известно, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не поедет на чемпионат мира в Катаре, так как не попал в расширенный список сборной Испании.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед
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Источник Sky Sports
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