Тен Хаг поделился трансферными планами Ман Юнайтед на январь

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что в предстоящее зимнее трансферное окно «красные дьяволы» обязательно выйдут на трансферный рынок. Их целью будет подписание двух крайних защитников.

«Нам нужны два хороших крайних защитника на оба фланга. У нас впереди много игр», – рассказал тен Хага.

«Манчестер Юнайтед» в настоящий момент идет на пятой позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кроме этого, команда занимает второе место в группе Лиги Европы, уступая лишь испанскому «Реалу Сосьедад».

Ранее стало известно, что голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа не поедет на чемпионат мира в Катаре, так как не попал в расширенный список сборной Испании.