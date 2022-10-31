Лига чемпионов31 октября 2022, 13:54 | Обновлено 31 октября 2022, 14:02
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Интер
Поединок состоится во вторник, 1 ноября
31 октября 2022, 13:54 | Обновлено 31 октября 2022, 14:02
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Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер».
Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена».
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф ЛЧ.
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