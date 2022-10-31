Во вторник, 1 ноября «Бавария» в шестом туре Лиги чемпионов дома примет «Интер».

Начало матча – в 22:00 по Киеву. Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена».

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Обе команды уже обеспечили себе место в плей-офф ЛЧ.