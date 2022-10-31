WhoScored включил Миколенко в команду лучших игроков 14-го тура АПЛ

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Авторитетный веб-портал WhoScored включил украинца в команду недели АПЛ.

Отметим, что Виталий стал единственным игроком «Эвертона» в этой символической команде лучших игроков тура.