Англия31 октября 2022, 13:44 |
112
1
WhoScored включил Миколенко в команду лучших игроков 14-го тура АПЛ
Виталий провел отличный матч, хотя его команда и не смогла выиграть
31 октября 2022, 13:44 |
112
1
В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».
Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.
Авторитетный веб-портал WhoScored включил украинца в команду недели АПЛ.
Отметим, что Виталий стал единственным игроком «Эвертона» в этой символической команде лучших игроков тура.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2022, 11:45 4
Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро
Футбол | 31 октября 2022, 05:45 0
Главные новости за 30 октября на Sport.ua
Футбол | 30.10.2022, 19:35
Футбол | 31.10.2022, 08:55
Футбол | 30.10.2022, 23:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
второй раз подряд
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.10.2022, 06:23 72
31.10.2022, 02:02 9
29.10.2022, 21:33 4
30.10.2022, 06:58 2
29.10.2022, 19:40 6
30.10.2022, 10:28
30.10.2022, 10:30 1
29.10.2022, 17:17 2