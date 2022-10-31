Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhoScored включил Миколенко в команду лучших игроков 14-го тура АПЛ
Англия
31 октября 2022, 13:44 |
112
1

WhoScored включил Миколенко в команду лучших игроков 14-го тура АПЛ

Виталий провел отличный матч, хотя его команда и не смогла выиграть

31 октября 2022, 13:44 |
112
1
WhoScored включил Миколенко в команду лучших игроков 14-го тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 14-го тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграл 0:0 с «Фулхэмом».

Украинский легионер «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Авторитетный веб-портал WhoScored включил украинца в команду недели АПЛ.

Отметим, что Виталий стал единственным игроком «Эвертона» в этой символической команде лучших игроков тура.

По теме:
Тухель рассказал о ближайших планах. Вернется в АПЛ?
Манчестер Юнайтед – Вест Хэм – 1:0. Видео гола и обзор матча
Рэшфорд забил 100-й гол. Ман Юнайтед минимально переиграл Вест Хем
Эвертон Фулхэм чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко WhoScored
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
Футбол | 31 октября 2022, 11:45 4
Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно
Де Дзерби намерен подписать Матвиенко в зимнее трансферное окно

Сумма трансфера оценивается в 20 миллионов евро

Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Футбол | 31 октября 2022, 05:45 0
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал
Победа Ломаченко, Днепр-1 оторвался от Шахтера, Музычук вышла в полуфинал

Главные новости за 30 октября на Sport.ua

Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Футбол | 30.10.2022, 19:35
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 оторвался от Шахтера, Динамо – на 7-м месте
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
Футбол | 31.10.2022, 08:55
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
В ОАЭ сообщили об увольнении Реброва. Фейк?
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Футбол | 30.10.2022, 23:00
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
ВИДЕО. Кравченко сорвался на Монзуль: «Вы чё, б**ть, издеваетесь, на**й?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
второй раз подряд
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
Ломаченко в очень сложном бою по очкам победил Ортиса. Впереди – Хейни!
30.10.2022, 06:23 72
Бокс
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
Реал передумал подписывать Мудрика: известна причина
31.10.2022, 02:02 9
Футбол
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
ШУТКА. Тело генерала, командовавшего рашистами в Украине, выловили в реке
29.10.2022, 21:33 4
Война
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
Ломаченко после боя отдал свой пояс Ортису
30.10.2022, 06:58 2
Бокс
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
Великий Али против. Почему легенда добивается исключения Ирана с ЧМ-2022
29.10.2022, 19:40 6
Футбол
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Ломаченко отдал пояс, Клопп снова проиграл, ставим на Арсенал
30.10.2022, 10:28
Футбол
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
Теренс КРОУФОРД: «117-111 – это безумие. Было близко к ничьей»
30.10.2022, 10:30 1
Бокс
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
ВИДЕО. Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Александрией
29.10.2022, 17:17 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности