Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Кривбассом» (3:1) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня было намного лучше. Сложилось впечатление что сделали выводы. Играли на мяче в широких позиция, тем самым растягивая блок соперника. Появилось больше пространства для атаки. Но все равно есть нюансы.

Оркестром управляет дирижер, а в современном футболе центральные защитники. И от качества, быстроты игры на мяче, строится темп атак в зонах. Мяч должен ходить быстро, а наша молодежь чересчур вальяжна на мяче. Но в целом я доволен результатом», - сказал Заховайло.