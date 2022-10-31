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  4. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»
Украина. Премьер лига
31 октября 2022, 13:20 | Обновлено 31 октября 2022, 13:40
345
1

Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»

Специалист – о победе киевлян над «Кривбассом»

31 октября 2022, 13:20 | Обновлено 31 октября 2022, 13:40
345
1
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Молодежь Динамо чересчур вальяжна на мяче»
ФК Динамо Киев

Известный футбольный агент Вячеслав Заховайло прокомментировал победу киевского «Динамо» над «Кривбассом» (3:1) в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги.

«Сегодня было намного лучше. Сложилось впечатление что сделали выводы. Играли на мяче в широких позиция, тем самым растягивая блок соперника. Появилось больше пространства для атаки. Но все равно есть нюансы.

Оркестром управляет дирижер, а в современном футболе центральные защитники. И от качества, быстроты игры на мяче, строится темп атак в зонах. Мяч должен ходить быстро, а наша молодежь чересчур вальяжна на мяче. Но в целом я доволен результатом», - сказал Заховайло.

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romanchik.8409
Заховайло Ганд...он...
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